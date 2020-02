‘Las actuaciones del MinTIC están en el marco legal’

La ministra de comunicaciones, Sylvia Constaín, respondió por medio de tres cartas a la Procuraduría General de la Nación, a Tigo y a Movistar por las dudas derivadas de la manifestación de renuncia realizada por Partners a un bloque, de 10 MHz de la banda de 2.500 MHz, del que fue adjudicatario en la subasta de permisos de uso del espectro radioeléctrico realizada el 20 de diciembre de 2019.



(Así respondió MinTIC a la Procuraduría por la subasta del espectro).

Ambos operadores piden a la cartera de las TIC ser declarados terceros interesados, porque en la resolución de adjudicación se establece que “el Ministerio, el Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y el asignatario deben tener la calidad de asegurados respecto a los daños producidos por el asignatario con ocasión de la ejecución del permiso de uso del espectro radioeléctrico amparado”.



Con lo anterior, Tigo y Movistar buscarían lograr ser beneficiarios del pago de garantías en el caso de una renuncia.



Además de las comunicaciones, la Ministra le explicó a Portafolio de qué se trata la medida y en qué cambiarán los resultados de la subasta.



(Procuraduría pide a MinTIC suspender otorgamiento de uso del espectro).



Debido a que en el momento de la disputa por el bloque en mención únicamente participaron Partners y Claro, “solo están determinados como terceros interesados en el proceso Claro y Banco Santander, quien emite la póliza de cumplimiento, a ellos se les remitió la apertura de la investigación”, dijo Constaín.



Por su parte, a Tigo se le respondió a la solicitud de aplicar las mimas reglas a los participantes: “las actuaciones del MinTIC hasta el momento han sido desarrolladas en el marco de las competencias legales de la entidad”, dice la carta que además apunta que se estudiarán los efectos de la renuncia de Partners en un proceso administrativo.



¿Por qué se abre este procedimiento?



Con el fin de determinar las consecuencias de la solicitud de renuncia que ha manifestado Partners sobre un bloque de 10 MHz en la banda de 2.500 MHz en la segunda secuencia de la subasta realizada en diciembre de 2019.



Lo que viene es que ellos (Partners) tienen tres días para cualquier manifestación o reacción sobre este proceso administrativo y luego continuará.



¿Quién hará ese proceso y que definirá?



Este definirá las consecuencias de la renuncia a ese bloque, lo hace directamente el Ministerio, no puedo prejuzgarlos y apenas tengamos el resultado estaremos informando, pero por ahora solo iniciamos la investigación.



En los próximos días sabremos qué datos nos entregará Partners y el 20 de febrero tendremos la expedición de los actos administrativos particulares de asignación de permisos de uso del espectro radioeléctrico.



(‘El Gobierno es el que debe decidir qué va a hacer’, Novator Partners).



Actualmente lo que tiene el Ministerio son 9 ofertas en firme y una con una solicitud de retiro, el 20 de este mes se hará la asignación de manera individual y ya estará la definición final.



Aunque recordemos que esto es un proceso y después de que estén las resoluciones hay una necesidad de crear una segunda póliza de cumplimiento, entonces ese procedimiento también debe surtirse pero lo que ya tenemos son las ofertas del 20 de diciembre que fueron publicadas el 27 del mismo mes.



En estas, se establecen 3,2 billones de pesos con los que la inversión de los operadores adjudicatarios dará cobertura a 3.658 localidades del país que aún no cuentan con internet. También se contemplan 2,2 billones de pesos adicionales por parte de las firmas.



Sin embargo, solo hasta el 20 de febrero se conocerá la inversión detallada.



De ser aceptada la renuncia, ¿qué pasa con el bloque?



Nosotros sabemos del interés que existe, para esa segunda secuencia solo participaron Partners y Claro, por eso están como terceros interesados en el proceso.



El bloque se puede asignar después, en el plan de 5G en las bandas de 3.000 MHz y 3.500 MHz.



¿Partners puede entrar a operar solo con las bandas que tiene?



La decisión de cada operador de cómo entrar al mercado es propia.



En este momento Partners tiene asignados un bloque de 700 MHz y dos bloques de 2.500 MHz, sobre los que no hay ninguna renuncia, además está el otro en disputa.



¿Cuál es la respuesta que se les dio a la Procuraduría, Tigo y Movistar?



Son tres distintas, la Procuraduría tenía dos dudas puntuales a las que se les dio respuesta con los anexos respectivos, una sobre el monto que es un poco lo que ya estaba estipulado en los resultados del 20 de diciembre y los cambios que hayan se detallarán el 20 de febrero en la expedición de los actos particulares.



La otra pregunta estaba relacionada con una persona que fue contratada por el Ministerio en 2015 y que resultó ser parte después del equipo de uno de los operadores participantes y la consulta fue que si esta hizo parte de la estructuración de la subasta de ese tiempo.



Nosotros con base en la documentación compartimos el hecho de que esta persona, en la contratación previa, había sido de fines logísticos y que además la información a la que había tenido acceso era pública.



Pero que además el Ministro de la época no realizó el proceso y en los informes que hizo el contratista, se detalló que solo fue en logística de la subasta y el contrato se terminó previamente.



Para el caso de los operadores Tigo y Movistar, las respuestas ambas están publicadas en el micrositio de la subasta y se les detallaron argumentos distintos sobre el proceso.



LOS OPERADORES



Partners Telecom Colombia señaló que espera el otorgamiento de las licencias, “para comenzar nuestro trabajo, lo más pronto posible”.



Mientras que Movistar apuntó que la preocupación está “en el futuro del sector y en procesos de esta naturaleza, pues cada cinco años esto es fundamental, pero si se manda este mensaje de cambio de reglas es contrario para la inversión”, dijo Fabián Hernández, presidente de Movistar Colombia.



Por último, cabe indicar que Tigo no se pronunció al respecto.