Las razones por las que el Gobierno no avala la amnistía pensional

El Gobierno Nacional, en cabeza del Ministerio de Hacienda, retiró este martes su apoyo a la polémica iniciativa incluida en el Plan Nacional de Desarrollo que les permitiría cambiar de régimen pensional a los trabajadores cercanos a jubilarse.



Este artículo, conocido como amnistía pensional ya no cuenta con el respaldo del Gobierno y será el Congreso quien defina si continúa su trámite o no.



(No habría amnistía pensional).

El ministro Alberto Carrasquilla habló sobre la inconveniencia de la iniciativa y por qué se decidió retirar su aval. Escuche arriba el por qué de la decisión.