Los departamentos más competitivos del país

El Consejo Privado de Competitividad y la Universidad del Rosario presentaron su tradicional Índice Departamental de Competitividad (IDC) para el año 2019, en el que se observa que por primera vez desde 2013, se incluye en la medición a la ciudad de Bogotá junto con los 32 departamentos de Colombia.



En esta ocasión, Bogotá D.C., Antioquia y Santander se ubican en los tres primeros lugares del ranking.



(El país empeora en el índice de prosperidad).

Así mismo, aprovechando la nueva información disponible, en el IDC 2019 los 32 departamentos del país y la ciudad de Bogotá fueron agrupados en ocho regiones de acuerdo con la clasificación propuesta en el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022.



Esto, con el fin de proveer nuevas herramientas de análisis para los territorios que, por ejemplo, les permitan identificar los retos y lecciones aprendidas en materia de competitividad que comparten los departamentos de una misma región.



Por otro lado, en esta oportunidad el IDC 2019 adaptó su cálculo a la nueva metodología del Foro Económico Mundial (WEF por sus siglas en inglés), organización que en 2018 publicó el Índice Global de Competitividad (IGC) versión 4.0, el cual se enfoca en los determinantes de la productividad y pasa a evaluar la competitividad como un asunto integral, abandonando el viejo paradigma de que existe un camino lineal hacia el desarrollo.



En esta oportunidad el IDC presenta 104 indicadores, cuatro factores de análisis (condiciones habilitantes, capital humano, eficiencia de los mercados y ecosistema innovador) y 13 pilares de competitividad (instituciones, infraestructura, adopción TIC, sostenibilidad ambiental, salud, educación básica y media, educación superior y formación para el trabajo, entorno para los negocios, mercado laboral, sistema financiero, tamaño del mercado, sofisticación y diversificación e innovación y dinámica empresarial).



RESULTADOS GENERALES



Los resultados para 2019 muestran a Bogotá D.C en el primer lugar del ranking con una calificación de 8,30 sobre 10.



El segundo lugar lo ocupa Antioquia, que alcanza una puntuación de 6,71. Las siguientes tres posiciones les corresponden a los departamentos de Santander, Atlántico y Valle del Cauca, que reportan puntajes de 6,29, 6,14 y 6,07, respectivamente. Por su parte, Guainía, Vichada y Vaupés se ubican en los últimos lugares de la clasificación, con puntajes de 2,84, 2,78 y 2,68, respectivamente.



Es importante mencionar que entre el año base de comparación 2018 y el IDC 2019, el ranking no presenta variaciones para los diez primeros departamentos. Los departamentos que incrementaron posiciones frente a 2018 son: Caquetá (+2), Putumayo (+2), Casanare (+1), Chocó (+1), Huila (+1), Meta (+1), Nariño (+1), Norte de Santander (+1), Tolima (+1) y Vichada (+1). Por su parte, el Archipiélago de San Andrés retrocede tres puestos respecto a 2018. Así mismo, los departamentos de Cauca, Guainía y Vaupés pierden un puesto frente a 2018, mientras que Bolívar, La Guajira y Arauca pierden dos posiciones.



Para Rosario Córdoba, presidente del Consejo Privado de Competitividad, “el logro de incluir a la totalidad de los departamentos del país es fundamental para avanzar en la meta de cierre de brechas regionales, propuesta en el marco del Sistema Nacional de Competitividad e Innovación en el año 2006. Además, no sobra recordar que el diseño e implementación de política públicas basadas en indicadores de diagnóstico es una labor continua. Por lo tanto, y especialmente en el contexto actual de cambio en las administraciones territoriales, el IDC 2019 debe seguir consolidándose como un instrumento fundamental para la toma de decisiones”. Por su parte, Alejandro Cheyne, rector de la Universidad del Rosario, señaló que "al utilizar el nuevo marco conceptual del WEF es válido que cada departamento pueda hacer su propia priorización de políticas, pero algo que no es recomendable es abandonar por completo ciertos aspectos del desarrollo competitivo por apostarle a otros. Por ello, después de implementar esta nueva metodología, se invita a las autoridades departamentales a aunar esfuerzos desde distintos sectores para trabajar en todas las áreas de la competitividad”.