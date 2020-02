Los proyectos económicos que llegan este año al Congreso

El periodo legislativo que empieza en un mes, sumado al inicio de una nueva legislatura en julio, tendrán como eje la economía, por cuenta de casi 30 proyectos que impactan directamente las cuentas del país y/o al sector empresarial.

El ambiente en el Legislativo no será sencillo y estará cargado de temas laborales, pensionales, comerciales, ambientales y de otros sectores de la economía, que se prevé concentren la agenda conjunta entre esta rama y el Gobierno de aquí a finales de este año.



(Comienza agitada agenda económica en el Congreso).



Sin duda, los platos fuertes serán las reformas laboral y pensional que alista el Gobierno, de las cuales esta última se confirmó que se presentará durante el segundo semestre del año, tal y como dijo la exministra de Trabajo y ahora ministra del Interior, Alicia Arango.



A propósito, en una entrevista con Noticia Caracol, la funcionaria indicó que esta iniciativa buscará aumentar la cobertura y revisar los subsidios que se entregan en el régimen de prima media, y que habrá dos sectores intocables: los militares y los maestros.



No obstante, señaló que mantiene fijas varias líneas rojas: “No se cambiará ni se aumentará la edad, lo mismo que el valor de la cotización. Se respetan los derechos adquiridos y la pensión de supervivencia. Se ubican los subsidios donde deben estar”, aseguró.



La tarea, entre tanto, está en manos de la Comisión de Reforma de Protección a la Vejez que, según la nueva Mininterior, ya tiene algunos temas en borrador, con base a más de 30 exposiciones y documentos que le presentaron actores del sector público, privado, la academia y los entes multilaterales.



REFORMA LABORAL



Por el lado laboral, Arango no especificó cuándo se presentaría –o si iría incluida dentro de la pensional–, pero sí detalló que la idea clave es formalizar a las personas que trabajan por horas o días, que aún están pendientes de regulación sobre cómo cotizar a salud y pensión.



Paralelamente, por mandato del Plan Nacional de Desarrollo, antes de mayo de este año, el Ejecutivo tendrá que presentar al Congreso un proyecto de ley que defina la forma de vinculación de personas en las plataformas y aplicaciones tecnológicas, así como su acceso y aporte a la seguridad social.



(Así sería la reforma pensional del Gobierno de Iván Duque).



Estos, no obstante, son apenas tres de los proyectos que girarán en torno a la fuerte agenda económica que habrá este año en el Legislativo, que también incluye diversas iniciativas de corte populista, como lo son la prima adicional a la canasta familiar y la reducción de la jornada laboral en Colombia.



Según un informe de la Vicepresidencia de Asuntos Jurídicos de la Andi, las discusiones girarán en torno a 24 proyectos de ley que, de aprobarse, tendrían impacto en la economía y, particularmente, en las empresas.



PAQUETE DE LEYES



Entre estos se encuentra la creación de una licencia remunerada cuando los empleados se casen, la regulación del trabajo virtual y hasta los cambios que podría tener el cálculo del ingreso base de cotización de los independientes.



En el lado ambiental, está el articulado que prohibiría la fabricación, importación, comercialización y distribución de plásticos de un solo uso, en tanto que hay otro borrador que plantea la necesidad de que en el país se veten los productos que contengan plomo elemental en cualquiera de sus compuestos.



(“Colombia tiene que cambiar su forma de contratar”, Alicia Arango).



La lista la completan los sectores de tránsito y transporte, comercio interior y exterior, y tributarios, que –de hecho– podrían incluir una reforma tributaria ‘verde’, que tiene planeado presentar el Gobierno. Además, como pasa cada año, el Congreso tendrá que legislar sobre el Presupuesto General de la Nación.



MOVILIDAD Y FRENTE COMERCIAL



En tránsito y transporte, el Congreso estudiará un proyecto de ley que busca que todas las empresas y entidades tengan planes estratégicos de seguridad vial.



En el frente comercial, el más relevante tiene que ver con los proyectos que pretenden fijar pagos de facturas a plazos justos, de los cuales uno ya va para tercer debate.



Además, se abrirán las discusiones sobre un articulado que busca combatir las prácticas restrictivas de la competencia que se presentan en los procesos de contratación estatal, con lo cual habría nuevas causales de inhabilidad para participar en procesos públicos.



CAMBIO EN IMPUESTOS Y DE PRESUPUESTO



En materia tributaria, hay un proyecto –que va para primer debate– que pretende establecer una tarifa específica del impuesto al carbono, considerando la emisión de dióxido de carbono por cada combustible fósil determinado.



En tanto, las comisiones económicas y las plenarias tendrán, como cada año, las deliberaciones del Presupuesto General de la Nación del 2021, que comenzarán hacia agosto. El proyecto debe quedar aprobado antes del 20 de octubre.



LLUVIA DE PROYECTOS DE CORTE LABORAL



Este sector es el que más iniciativas registra. Allí están incluidas la prima adicional y la reducción de la jornada laboral, ambos de autoría del senador Álvaro Uribe y con fuertes impactos en la economía.



El primero tendrá aval del Gobierno, pero para esto recibiría ajustes y aún está pendiente de saber cómo se financiará.



Además, se busca ampliar las licencias de maternidad y paternidad en casos particulares, además de darles estabilidad laboral a las mujeres embarazadas que están vinculadas vía contratos de prestación de servicios.



Finalmente, hay iniciativas con las cuales se pretende regular, entre otros, contratos de trabajo digital dependiente, vinculación a través de las plataformas digitales, pensiones a trabajadores de alto riesgo y flexibilizaciones de algunos horarios laborales.