Los salarios de la Contraloría, entre los más altos del país

En tiempo récord pasó en el Congreso de la República la reforma constitucional a la Contraloría, ejercicio liderado por el contralor Carlos Felipe Córdoba quien aseguró que con esto se busca darle ‘más dientes a la entidad’ y hacer un control preventivo y concomitante de los recursos públicos en tiempo real.



(‘Tenemos que recuperar 80% de los recursos investigados’).

Para tener una idea un poco más clara en los tiempos de aprobación de una reforma, que podría incluso tardar hasta dos años, si es que no se hunde antes, esta pasó en seis meses un proceso que debe surtir ocho debates en el Legislativo, cuatro en Cámara y otros cuatro en Senado. Precisamente anoche el texto fue aprobado en las plenarias de ambas Cámaras; es decir, solo falta que se surtan los trámites administrativos y sea sancionada por parte del presidente de la República, Iván Duque.



Entre los puntos álgidos de la reforma se encuentra el aumento presupuestal y de nómina para la Contraloría, respecto a lo último aún no se conoce el dato final, pues sería objeto de estudio y reglamentación. Sin embargo, respecto al presupuesto, se aprobó que el monto asignado para el ente control se duplicaría a $1,2 billones, en las tres siguientes vigencias en $250.000 millones (2020), $250.000 millones (2021) y $136.000 millones (2022), respectivamente.



Una de las razones por las que el Contralor defendía lo anterior, es que en la entidad hay “falta de capacidad técnica del recurso humano que se necesita mejorar, además de tener mayores herramientas y tecnologías. Se ha dicho de todo, tanto del aumento de planta como de sueldos. Hay quienes dicen que son para cargos burocráticos, pero, yo aclaro que la carrera administrativa en la entidad tiene representación en el 96% de la misma”.



Sin embargo, lo anterior se vería reflejado en más gente y mejores salarios, pues, de acuerdo con el funcionario los empleados de la Contraloría no estarían siendo bien remunerados.



(Contraloría detectó irregularidades en pagos de salarios y pensiones en la rama judicial).



Precisamente, para revisar este tema, este diario consultó los decretos del régimen salarial de la Contraloría y de la Rama Ejecutiva, en la que se encuentran los Ministerios.



Lo anterior, para realizar un comparativo de pagos a funcionarios que, más allá de asignación básica mensual, está acompañada de otros beneficios.



Para este ejercicio se tuvo en cuenta un asesor de grado 2 en la Contraloría y ese mismo rango y cargo en un Ministerio. Así las cosas y con base en el decreto 1005 de 2019, donde se fijan las escalas de remuneración de las distintas categorías de empleos de la Contraloría General de la República, la asignación básica mensual, del cargo en mención, es de $9’589.346.



En caso de tener formación avanzada y cinco años de experiencia altamente calificada podrá acceder a una prima técnica correspondiente al 50% de su asignación básica mensual. Esto sin revisar otras primas como las de Navidad y/o vacaciones que tendrían liquidación anual.



Ahora, en el caso de un Ministerio, la asignación básica mensual de un asesor grado 2, es $3.318.633, según el decreto 1011 de 2019. Un cargo de estos, si cumple los requisitos, podrá acceder a una prima técnica al mes, correspondiente al 50% de la asignación básica mensual. Esto, al igual que en el caso anterior, sin tener en cuenta otros beneficios como prima de Navidad, de recreación, de servicios y vacaciones, que se liquidarían una vez al año.



Así las cosas, el ingreso mensual de dicho cargo en la Contraloría ascendería a $14’384.019, mientras que para el caso del Ministerio sería de $4’977.949.

Viendo otros ejemplos, de acuerdo con datos de Función Pública, la remuneración mensual de un Vicecontralor asciende a $26’134.215 (este incluye asignación básica, gastos de representación, prima técnica y otra de alta gestión).



Por su parte, el ingreso mensual de un Viceministro sería de $15’201.360 (esta es la suma de su asignación básica, gastos de representación y prima técnica).



ASPECTOS CLAVE DE LA REFORMA APROBADA



Pese a la fuerte oposición, que incluso reunió a políticos de distintos partidos, continuaron vivas las contralorías departamentales y municipales. Esto, a pesar de que muchos aseguraron que estas generaban un alto costo para la Nación y sus resultados no eran los mejores. La designación de estos cargos se hará a través de convocatoria pública, pero seguirá estando en las manos de los concejos y asambleas, esto último, para muchos, podría generar corrupción en estos entes.



De otro lado, está la extensión del periodo del Auditor General. Este se amplió de dos a cuatro años. La función del mismo es vigilar la gestión fiscal de la Contraloría General de la República y de las más de 60 contralorías territoriales.



Ahora, una de las cosas que se le atribuyen a dicha reforma es que la información que genere la Contraloría relacionada a los proyectos de inversión, cuando se requiera, se podrán utilizar como prueba en los procesos penales por los saqueos de dineros públicos.



OPINIÓN SOBRE LA APROBACIÓN DE LA LEY



Según Bruce Mac Master, presidente de la Andi, “el reto ahora es implementar un sistema que sea eficiente y eficaz en la lucha contra la corrupción, que no coadministre, que no se convierta en un peaje al desarrollo y que no conduzca a intervenciones que se extralimiten con la empresa privada. El proceso de reglamentación de esta reforma tiene todos esos retos por delante, si sale mal, podríamos haber retrocedido varios años en términos de funcionamiento del país”.



Como ya se había mencionado, varios congresistas lamentaron que no se hubiera terminado con el funcionamiento de las contralorías territoriales.



APROBADA EN CONCILIACIÓN



Este martes, tanto la plenaria de la Cámara como la de Senado, aprobaron con mayorías el informe de conciliación de la reforma al control fiscal de la Contraloría. A esta le hace falta ser promulgada por Presidencia.



Con 121 votos a favor y 5 en contra, en la plenaria de la Cámara fue aprobado el texto en mención.



Por su parte, en la plenaria del Senado la votación a favor fue de 78 por el sí y de 2 por el no.



Tras las aprobaciones, el Contralor General de la República dijo que van a tener un control preventivo, no previo, concomitante y posterior.