‘Los servicios del Gobierno deben ser más digitales’

Por estos días, la compañía de desarrollos tecnológicos de código abierto estadounidense Red Hat realiza su congreso anual en Boston. A propósito de este evento, dos alfiles de la multinacional en Latinoamérica, Thiago Araki, gerente de especialistas de producto en Red Hat para América Latina, y Jaime Bejarano, director estratégico de Red Hat para Colombia, hablaron con Portafolio sobre los sectores con mayores oportunidades en la región y los rasgos de los líderes innovadores.



¿Cómo ven el comportamiento del mercado en la región?



Thiago Araki (TA): Red Hat viene creciendo bastante en toda Latinoamérica, especialmente acá en Colombia. En estos temas donde hay una necesidad de negocio, de seguir compitiendo, de seguir siendo relevante para los mercados, las empresas buscan una forma diferente de trabajar. Sentimos que durante muchos años estaban acostumbradas a hacerlo de una forma, y hace poco, con este tema de la transformación digital, de un día para otro comenzaron a surgir competidores diferentes donde antes no los había.



Las compañías en Latinoamérica, acá en Colombia también, ahora buscan otra forma de competir, de seguir siendo relevantes en sus mercados, de seguir ganando mercado, y eso hoy se hace con software.



En Colombia, ¿cuáles son los sectores que percibe que más están aprovechando las nuevas tecnologías?



TA. Las empresas financieras, los bancos y las aseguradoras se sienten más presionadas a cambiar su forma de llegar al mercado. Los mayoristas, porque hoy todo comercio electrónico requiere expansión basada en la demanda, y todas las empresas de servicios hoy necesitan ser más ágiles y alcanzar sus mercados de forma más simple.



¿Y en dónde ven oportunidades de crecimiento?



Jaime Bejarano (JB): Pienso que el sector financiero, aunque ha avanzado, aún tiene muchos beneficios por tomar de estas tecnologías en todo esto de la banca digital. En el país, el tema del sector público, del gobierno dispuesto al ciudadano, hay un espacio enorme porque los servicios que nos da el gobierno a nosotros tienen que ser mucho más digitales. Las aplicaciones que tienen las entidades públicas funcionan como silos (de forma aislada). Hay que complementar esas estructuras, de la forma más rápida y más ágil y más eficiente en costos.



TA: También, en salud, vemos que en las empresas hay una necesidad muy grande de intercambiar información, y obviamente también en cuanto a la seguridad de los datos. En todo eso hoy hay muchas formas en que las tecnologías de código abierto hacen que sea más fácil todo este trabajo. También en las empresas de telecomunicaciones.



Ellos siempre tienen que traer innovación a sus clientes y compiten mucho. Todos sabemos que compañías como Google, Facebook quieren entrar en el negocio de las Telco y las empresas del sector tienen una presión fuerte.



¿Un ejemplo de estas innovaciones en el sector público?



TA: Las elecciones en Brasil son electrónicas. Tenemos 100 millones de personas votando por un Presidente, y en tres o cuatro horas después tenemos un resultado. Esas son tecnologías Red Hat que permiten tener esta velocidad en el conteo.



¿De otro lado, qué rasgos deben tener los líderes que buscan innovar en los procesos de sus empresas?



TA: Un líder necesita, primero, tener coraje para innovar, para ser pionero en algo. En Latinoamérica estamos acostumbrados a que alguien haga una innovación y después seguimos, pero en los días actuales es importante tener el coraje para probar algo y saber que si algo falla está bien, porque estamos hablando de innovación y de aprender con las fallas. Y obviamente tiene que buscar siempre escuchar las mejores ideas, no importa si vienen de alguien nuevo en la empresa o de los más experimentados. Hay que escuchar a toda la gente



JB: Debe ser una persona que le guste trabajar en equipo. Que sea una persona de bastante escucha. Que sea una persona disruptiva, que esté dispuesto a tomar riesgos. Y que sea una persona que tenga una gran directriz por la ejecución.



¿Y qué rasgos definitivamente entorpecen estos procesos?



TA: Lo que percibimos por mucho tiempo, especialmente en las organizaciones de TI dentro de las empresas, es que cada grupo trabajaba por su lado: los de desarrollo, los de base de datos, los de seguridad, y hay poca colaboración entre ellos. La primera cosa para que este tipo de implementaciones sean exitosas es trabajar en conjunto. Es el primer paso para la adopción segura de tecnologías innovadoras.



JB: A veces somos reticentes al cambio y es un proceso muy complejo porque el cambio va a pasar y los que no se meten son los que más tarde van a llegar. Lo segundo que tenemos que mejorar es en el trabajo en equipo, somos muy buenos trabajando individualmente pero no somos tan sinérgicamente buenos cuando lo hacemos en equipo.



Creo que nosotros como colombianos tenemos que aprender a trabajar más en equipo. Aprender que el liderazgo no siempre lo va a tener una persona, debe rotar y está bien. El poder y el control no están en función de una estructura, sino en función del conocimiento. Y se tiene más poder y más control, si se quiere ver así, cuando todos crecemos.



INNOVADORES



El Red Hat Summit reúne la comunidad involucrada con el desarrollo de tecnología de código abierto. Al evento asisten unas 7.000 personas. “Se trata de un encuentro que confirma el trabajo realizado por grandes compañías, para atender clientes de diferentes industrias, compartiendo experiencias reales, y empresas de distintas partes del mundo que están transitando el mismo camino”, aseguró Bejarano.