Medidas para impulsar la vivienda contemplan subsidios hasta el 2024

Archivo particular

La garantía de los recursos de los subsidios para todos los programas de vivienda de interés social (VIS) hasta el 2024 y el lanzamiento de un producto con el Fondo Nacional de Garantías (FNG), que respaldará la movilización de crédito por 650.000 millones de pesos para los segmentos medio y alto son algunas de las medidas anunciadas hoy por el Gobierno.



(Lea: ‘El problema está en las viviendas de más de 360 millones de pesos’)



Durante la presentación de las iniciativas, en Bogotá, el ministro de Vivienda, Jonathan Malagón, destacó que esta semana, luego de una reunión con los constructores, se analizó el momento que atraviesa la industria edificadora y se evaluaron dos escenarios.



(Lea: Colombianos buscan más apartamentos que casas para vivir)

Uno de ellos tiene que ver con la vivienda de interés social (VIS), que pasó de una caída de 15 por ciento en el primer semestre del 2018 a un crecimiento del 18 por ciento este año. Al respecto, Malagón agregó que "al mirar los lanzamientos analizados, los resultados son buenos y eso tiene que ver, entre otras cosas, con los programas del Gobierno”, sostuvo Malagón.



Además, recordó -en línea con lo que dijo en la convención Bancaria- que este año se tienen previstos 32.000 subsidios a la cuota inicial y a la tasa de interés del programa Mi Casa Ya. “En lo que va corrido del año, de enero a mayo se han entregado 12.500", enfatizó.



Durante el acto, en Bogotá, al que asistió la preisdenta de la Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol), Sandra Forero, también se anunciaron medidas para reactivar el segmento diferente al social (no VIS), en el cual Malagón reconoció que está "el principal problema por la acumulación de inventarios durante los últimos años".



Igualmente agregó -entre otras acciones-, que el sector necesita la participación del sector financiero, con los cuales se garantizarán subsidios para los programas Mi Casa Ya y Semilleros de Propietarios.



En el caso específico del segmento no VIS, reveló que se expedirá un documento del Consejo Nacional de Política Económica y Social, Conpes, relacionado con estas iniciativas, que permitirá ajustar el aval fiscal y garantizará su continuidad.



Para la Presidenta de Camacol, generar estas garantías para los créditos de vivienda nueva y, además, aumentar la financiación al 90 por ciento del valor de los inmuebles, será determinante para este mercado.



"Con estas medidas, los colombianos que no tienen acceso al crédito hipotecario podrán ser propietarios y financiar la compra, ya que la garantía mejora su perfil de riesgo y reduce la necesidad de cuota inicial”, explicó.



En el caso de la VIS, Forero también destacó la mayor oferta subsidiable que traerá el nuevo Plan Nacional de Desarrollo (PND), por ejemplo, con la modificación del precio tope de la VIS (hoy, de 112 millones de pesos y que quedará en 124 millones).



Sobre este tema, el Ministro reveló que en los próximos días estará avalado un borrador de decreto y en tres semanas tendremos los nuevos valores



Este conjunto de medidas se suman a los ajustes del mercado en un contexto complicado, pero manejable con las bajas tasas de interés y la recuperación gradual de la economía, que, se espera, generará condiciones para la inversión.



Gabriel E. Flórez G.

Economía y Negocios

En Twitter: @GabrielFlorezG