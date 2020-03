Medidas que debería adoptar para prevenir el contagio por coronavirus

A través de una guía el Ministerio de Salud entregó orientaciones a los colombianos con el fin de prevenir y mitigar el contagio por coronavirus. Entre los objetivos del documento, se busca proteger especialmente a personas mayores de 65 años y personas con enfermedades de especial vulnerabilidad ante el COVID-19.



ENTORNO HOGAR



Cada miembro de la familia, cuidadores y personal de apoyo doméstico y otros servicios, deben implementar el lavado de manos, en donde el contacto con el jabón debe durar mínimo 20 - 30 segundos, en especial al llegar a la casa, antes de preparar y consumir alimentos y bebidas, antes y después de usar el baño, cuando las manos están contaminadas por secreción respiratoria, después de toser o estornudar, después del cambio de pañales de niños, niñas y adultos que lo usan por condición de salud.



Al toser o estornudar, cubrir nariz y boca con el antebrazo o usar un pañuelo desechable e inmediatamente lavarse las manos.



No consumir tabaco al interior de la vivienda.



Incrementar actividades de limpieza y desinfección de paredes, pisos, techos y

superficies, lo que permite la prevención y mitigación de factores de riesgo biológico

(hongos, bacterias, virus, ácaros)



Mantener la ventilación e iluminación natural de la vivienda.



De manera conjunta con los miembros de la familia, buscar actividades manuales,

pasatiempos y actividad física que puedan realizar en casa, mantener una rutina diaria.



En caso que un miembro de la familia presente síntomas de COVID-19, notifique a los teléfonos establecidos por la autoridad de salud de su municipio.



AGUA PARA CONSUMO HUMANO



Use agua potable para beber, preparar alimentos, lavar frutas y verduras, y lavado de manos.



Si el agua no es tratada, déjela en el fogón durante 3 minutos aproximadamente luego de que hierva (presencia de burbujas), déjela enfriar, después guárdela en un recipiente limpio y con tapa.



Si pasamos el agua hervida a otras vasijas, hagámoslo directamente desde el recipiente donde la hervimos, sin introducir ningún utensilio, para evitar contaminarla.



El agua tratada no la hierba, pues le hará perder la protección del cloro y perderá el proceso de potabilización.



Los tanques o canecas para almacenamiento de agua para consumo humano se deben limpiar y desinfectar periódicamente para garantizar que el agua no se contamine y mantener cubierto el recipiente, evitando el contacto con el piso, alejado de la basura y de los animales.



Las vasijas donde se transporte y almacene agua potable, deben estar limpias y no haber contenido ninguna otra sustancia diferente a agua como plaguicidas, detergentes o medicamentos y permanecer tapadas en un lugar limpio y alejado de basuras y contacto de animales.



Para fuentes de agua como aljibes, pozos y aguas lluvias es necesario que estén libres de residuos o de otros elementos extraños y además deben estar cubiertos.



Lave las manos con agua y jabón para el manejo del agua para consumo y cualquier alimento.



USO DEL AGUA LLUVIA



El agua lluvia se puede utilizar para el consumo humano realizando el siguiente uso y tratamiento:



En labores del hogar, lavado de ropa, y sistemas sanitarios.



Recoger el agua en un recipiente limpio



Retirar del agua los sólidos grande



Dejarla reposar por 10 minutos para que llegue al fondo del recipiente la mayor

cantidad de sólidos.



Filtrar el agua por medio de paños limpios o filtros comerciales



Hervir el agua filtrada durante 3 minutos, dejarla enfriar y posteriormente guardarla en

recipientes limpios, con tapa, para evitar su contaminación. Nota. Mantener libre de maleza techos de la vivienda y canales.



LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN EN LA VIVIENDA



Lavar y desinfectar en forma regular pisos, paredes, puertas y ventanas, e incrementar estas actividades en las superficies de los closets, roperos, armarios, barandas, pasamanos, picaportes, interruptores de luz, puertas, gavetas, topes de puertas, muebles, juguetes, bicicletas, y todos aquellos elementos con los cuales las personas de la familia tienen contacto constante y directo.



La limpieza y desinfección debe realizarse procurando seguir los pasos: i) retiro de polvo, ii) lavado con agua y jabón, iii) enjuague con agua limpia y iv) desinfección con productos de uso doméstico.



Al desinfectar las áreas de la vivienda tener en cuenta:

Leer y seguir las instrucciones de dilución que se encuentra en la etiqueta del

producto y el uso de elementos de protección personal, mantener siempre estas

sustancias fuera del alcance de los niños.



Evitar realizar las diluciones en envases que hayan contenido bebidas o alimentos.

Consérvelos siempre en su envase original.



No comer, beber ni fumar durante su manipulación y aplicación.



Limpiar y desinfectar todo aquello que haya estado en el exterior de la vivienda o que es de manipulación diaria, como: computadores, mouse, teclados, celulares, teléfonos fijos, control remoto, otros equipos electrónicos de uso frecuente, que se limpian empleando un paño limpio impregnado de alcohol o con agua y jabón, teniendo precaución para no averiarlos.



Lavar con regularidad fundas, sabanas, toallas, etc.



No sacudir las prendas de ropa antes de lavarlas para minimizar el riesgo de dispersión

de virus a través del aire. Dejar que se sequen completamente.



Limpieza del baño y cocina



Realizar limpieza y desinfección de todas las áreas e implementos que se encuentran en el baño.



Cambiar y lavar con regularidad las toallas de mano, siendo preferible el empleo de toallas de papel.

Guardar los cepillos de dientes y separarlos unos de otros.



Realizar limpieza y desinfección de todas las áreas e implementos que se encuentran en ella.



Cambiar o lavar con regularidad las esponjas para lavar platos, preferiblemente con agua

caliente o desinfectante.



Los adultos mayores que tengan una enfermedad de base diferente al COVID-19, no

compartir vasos, platos, utensilios, alimentos o bebidas.



Tener en cuenta las Cinco reglas de la OMS para unos alimentos más seguros: i) limpieza

de áreas y elementos que se emplean para la preparación; ii) separar los alimentos crudos de los preparados; iii) cocerlos bien; iv) mantener los alimentos a la temperatura correcta, y v) utilizar agua y materias primas aptas para el consumo.



MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS



Clasifique y separe los residuos sólidos generados en la vivienda.



Cumpla con los horarios de la ruta recolectora de residuos sólidos.



MANEJO COTIDIANO DE ANIMALES DE COMPAÑÍA



Teniendo en cuenta que los perros y gatos no están asociados a la transmisión de COVID- 19, se debe cumplir con las siguientes recomendaciones:



La Organización Mundial de Salud – OMS y la Asociación Mundial de Veterinarios de

Pequeños Animales - WSAVA, aclararon que los perros y gatos NO son transmisores del COVID-19.



Si usted u otra persona de su núcleo cercano presenta síntomas de COVID-19, debe aislarse de su perro y gato; es prudente limitar el contacto entre personas enfermas y animales, hasta que se conozca más sobre la epidemiología del virus.



Si algún miembro de la familia presenta cuadro respiratorio, evite acariciar a los animales, besarlos, abrazarlos, dormir con ellos y tener contacto con sus secreciones.



Evite ser lamido por su perro y gato.



Lávese bien las manos con agua y jabón antes y después de alimentarlo.

Si debe cuidar a sus perros y gatos o estar cerca de ellos mientras usted está enfermo

(a), lávese bien las manos antes y después de tener cualquier contacto con ellos, use

mascarilla facial y deséchela inmediatamente después de su uso.



Si su perro o gato desarrolla una enfermedad inusual después de haber estado en

contacto con una persona enferma de COVID-19, consulte con un Médico Veterinario quien le brindará la orientación adecuada; absténgase de llevarlo inmediatamente a la clínica.



Si su perro o gato resulta enfermo prevea una zona de cuarentena y siga las recomendaciones del médico veterinario.



Mantenga el plan sanitario de su perro y gato vigente (vacunas, chequeo veterinario, control de parásitos internos y externos).



Evite el contacto con animales con los que no esté familiarizado.



Si algún miembro de la familia presenta cuadro respiratorio, evite en lo posible guarderías

de perros, concentraciones de estos en parques o espacios públicos o en vehículos.



Si su perro y gato está acostumbrado a hacer sus necesidades fisiológicas en un área destinada al interior de la vivienda, incremente la limpieza y desinfección de ésta y proceda inmediatamente a lavarse las manos con agua y jabón; si su perro no tiene este hábito al interior de la vivienda, defina un adulto del núcleo familiar quien será el responsable de sacarlo para que haga sus necesidades fisiológicas en espacios abiertos o definidos para esto. No olvide recoger en bolsas los excrementos y disponerlos

adecuadamente.



Prevea una contingencia con su perro ante una posibilidad de aislamiento total en caso que este acostumbrado a salir a espacios abiertos.



El perro debe ser sacado con correa, bozal si se requiere, no soltarlo y evitar que entre en contacto con otros perros. El adulto responsable también debe respetar las distancias mínima de 1.5 metros con otros propietarios de otros perros. No olvidar lavar sus manos con agua y jabón.



Mantenga un kit de aseo para su perro, que incluya agua con jabón y toallas desechables para secarlo, con el propósito de lavarle las patas antes de ingresarlo a la vivienda.

3.8. Medidas de prevención al salir de la vivienda.



Si sale en carro particular limpiar las manillas de las puertas, el volante o timón con alcohol o pañitos desinfectantes.



No saludar con besos ni abrazos ni dar la mano.

Estar atento a las indicaciones de la autoridad local sobre restricciones dadas a movilidad

y acceso a lugares públicos, como centros comerciales, clínicas, hoteles, restaurantes. Visitar solamente aquellos lugares estrictamente necesarios y evitar conglomeraciones de personas.



Asignar un adulto para hacer las compras.

Restringir las visitas a familiares y amigos si alguno presenta cuadro respiratorio.



MEDIDAS DE PREVENCIÓN AL REGRESAR A LA VIVIENDA



Cuando ingrese a la vivienda quítese los zapatos y lave la suela con agua y jabón.



Antes de tener contacto con los miembros de su familia, cámbiese de ropa, y evite

saludarlos con beso, abrazo y darles la mano.



Mantener separada la ropa de trabajo de las prendas personales.



Bañarse con abundante agua y jabón.



Lavado de manos de acuerdo a los protocolos.



Desinfecte los elementos que han sido manipulados al exterior de la vivienda.



Si lleva alguna compra, desinfecte el empaque y colóquela en una superficie limpia.



Colocar los productos en la nevera o despensa después de ser lavados o desinfectados.



PARA USUARIOS DE VEHÍCULO PARTICULAR, MOTOCICLETAS Y BICICLETAS



Desinfecte con regularidad superficies con las que tiene contacto frecuente como son las manijas de las puertas, volante, palanca de cambios, hebillas del cinturón de seguridad, radio, comandos del vehículo, etc.



En la media de lo posible mantenga ventilado el vehículo.



Al subirse al vehículo abra las puertas y permita que se ventile durante un par de minutos antes de subirse a él.



En la medida de lo posible mantenga la distancia mínima recomendada (por ejemplo, el pasajero puede ir en la parte de atrás)



Para motocicletas y bicicletas desinfecte con regularidad el manubrio de las mismas.

Desinfectar los elementos de seguridad, como cascos, guantes, gafas, rodilleras, entre

otros.



PROPIEDAD HORIZONTAL



Las personas que viven en edificios, multifamiliares y conjuntos residenciales deben tener en cuenta las siguientes recomendaciones:



La administración y el concejo de administración debe reunirse con la empresa de seguridad, personal de servicios generales y proveedores para informar qué es el COVID- 19, y porque se deben tomar medidas de limpieza y desinfección de las áreas comunes.



Aumentar la frecuencia de limpieza y desinfección de pisos, ascensores y botones de control, pasamanos de escaleras, manijas, cerraduras de puertas, timbres, citófonos, rejas y entradas principales peatonales.



En las carteleras informar sobre las medidas de prevención y mitigación del COVID-19.



Los niños deben mantenerse en lo posible dentro de la vivienda y en caso de uso de las

áreas comunes garantizar la disponibilidad de gel antibacterial.



Evitar reuniones o eventos sociales (restringir uso de salones sociales y comunales).



Articular el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo con los de

proveedores de servicios de la propiedad horizontal



Restringir el acceso a la propiedad horizontal de domicilios, preferiblemente designar un

adulto que los reciba en portería.



En caso de que un residente presente síntomas de COVID-19, notifique a los teléfonos

establecidos por la autoridad de salud de su municipio.



Establecer protocolos de información ante cualquier sospecha de un evento por COVID-

19, y de limpieza y desinfección del recorrido realizado por el enfermo de COVID-19.



Vigilantes, personal de servicios generales y proveedores de la propiedad horizontal deben utilizar los elementos de protección personal como tapabocas o máscaras, siempre que el desarrollo de sus actividades implique contacto a menos de un metro de las

personas.



Capacitar al comité operativo de emergencia en la prevención y mitigación de COVID-19.



Restringir las labores de mantenimiento al interior de las viviendas con personal externo.