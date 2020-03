Ministerio de Trabajo fija mecanismos para contener el coronavirus

El ministerio de Trabajo dio a conocer el documento que establece los mecanismos de trabajo en la fase de contención del coronavirus ante la emergencia sanitaria que atraviesa el país.

De acuerdo con esta circular, el Gobierno Nacional prevé cinco mecanismos para que los empleados colombianos sigan las recomendaciones para contener el Covid- 19 (ver documento).

El primer mecanismo es el trabajo en casa, que no es igual al teletrabajo. En este caso, el empleado puede laborar en cualquier lugar aunque no sea de manera remota, según sea el paso.



El segundo mecanismo es el teletrabajo, que es la prestación de un servicio utilizando recursos tecnológicos para su desarrollo.



(Decálogo para mejorar la productividad laboral con el teletrabajo).



El tercer mecanismo es la jornada laboral flexible para que los empleados cuenten con turnos de trabajo que faciliten su desplazamiento en horas que no sean pico y que permita estar el mayor tiempo posible en casa.



Otra de las alternativas que presenta el Ministerio de Trabajo son las vacaciones anticipadas y colectivas, que en todo caso deben ser remuneradas, según sea el caso y las necesidades de la empresa.



Finalmente establece el mecanismo de permisos remunerados o salario sin prestación de servicio, los cuales tienen que ser acordados con el jefe.