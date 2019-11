Moción de censura contra Guillermo Botero no alcanzó los votos

La plenaria del Senado no alcanzó los votos suficientes para aprobar o negar la moción de censura que se había propuesto contra el exministro de Defensa, Guillermo Botero, quien renunció a su cargo desde la semana pasada.



Luego de un debate entre los senadores sobre si el procedimiento se completaba o no, dado que Botero ya renunció a su cargo desde hace una semana, el presidente del Senado, Lidio García, abrió la votación para que los legisladores se pronunciaran.

Para que el instrumento fuera aprobado o negado se requerían 55 votos, que corresponden a la mayoría de los integrantes del pleno de esta corporación. Luego de varios minutos de mantener la votación abierta, el resultado fue 49 por el sí y 4 por el no. Es decir que los votos no alcanzaron para ninguna decisión.



Ante esto, la Secretaría del Senado certificó que "no hay decisión", García levantó la sesión y dijo que se "había completado" el proceso de la moción de censura y convocó para la próxima semana.



Botero fue cuestionado por diferentes sectores políticos y la semana pasada, en medio del debate de este instrumento, se reveló que en un bombardeo de la Fuerza Pública a las disidencias de las Farc habían muerto al menos ocho menores de edad, lo que no había sido informado por Botero al país.



Este hecho llevó a que partidos como el Liberal, ´la U´y Cambio Radical manifestaran que votarían en contra de la permanencia de Botero en el cargo, quien el miércoles de la semana pasada renunció a su cargo.



Sin embargo, en la votación de este miércoles algunos senadores de esos tres partidos no se hicieron presentes para votar la moción y el instrumento no alcanzó los votos necesarios para ser aprobado o negado.



