No habrá casa por cárcel para corruptos

El proyecto que establece la prohibición de la casa por cárcel para corruptos, que salió de la mesa anticorrupción, fue aprobado este lunes definitivamente por el Congreso. En su último debate la iniciativa recibió votación unánime: 89 votos por el sí y 0 por el no.



El proyecto aprobado prohíbe la casa por cárcel cuando haya “acuerdos restrictivos de la competencia; tráfico de influencias de servidor público; enriquecimiento ilícito; prevaricato por acción; falso testimonio; soborno; soborno en la actuación penal; amenazas a testigo; ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio” en “en los delitos que afecten el patrimonio del Estado”.



Esto significa, según lo aprobado por el Senado, que los ciudadanos que cometan estas faltas de corrupción tendrán que pagar sus condenas en cárceles y no en sus casas.



Cabe aclarar que esta iniciativa es diferente al llamado Estatuto anticorrupción – de autoría de la Fiscalía – que fue aprobado este miércoles en primer debate. Si bien el proyecto del ente acusador también contempla la medida de endurecer las condiciones de reclusión de los condenados, no es la norma que salió originalmente de la mesa anticorrupción.



Igualmente, se “inhabilita para volver a contratar con el Estado a empresas cuyos socios o representantes hayan incurrido en actos corruptos”.



Otro de los puntos clave es que se permite a las entidades del Estado terminar por anticipado y sin lugar a indemnizaciones, contratos realizados con personas o sociedades que sean inhabilitadas por corrupción durante la ejecución del contrato.



La iniciativa quedó a la espera de la conciliación de los textos aprobados en Senado y Cámara, la cual, en principio, deberá realizarse hasta marzo del próximo año ya que, por el momento, no fue incluida en el decreto de sesiones extras de esta semana.



POLÍTICA / EL TIEMPO