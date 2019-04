No hubo encuentro entre indígenas y Duque

Tal y como se tenía previsto, este martes el presidente de la República, Iván Duque, llegó al Cauca para reunirse con los indígenas, luego de que se levantara uno de los bloqueos más largos por cuenta de la minga indígena de ese departamento. Sin embargo, dicho encuentro no se realizó.

A través de Twitter, el mandatario aseguró que pese al acuerdo del fin de semana, no fue posible que los indígenas accedieran a los “protocolos de seguridad”. “Lamento profundamente que no se haya valorado el gesto del Estado y que se haya rechazado la posibilidad de tener este encuentro; lamento que no se haya valorado la presencia de todas las instituciones y de organismos internacionales para poder empezar ese diálogo”.



(Lea: Fiscal denuncia presunto plan para atentar contra Duque en el Cauca)



El protocolo de seguridad tenía establecido el encuentro en un centro lúdico de Caldono (Cauca), lugar en el que se esperaba la llegada de una comisión de 200 delegados indígenas para iniciar la discusión que permitiera llevar a buen término las diferencias entre las partes.



Sin embargo, a pocos metros de ese lugar, en la plaza principal de Caldono, 4.000 indígenas esperaban que el presidente Duque llegara a una tarima. “Pese a las dificultades de seguridad el presidente está con una delegación de la minga a pedirle que fueran a una plaza pública. Los indígenas dicen que quieren escuchar al presidente pero por razones de seguridad es imposible”, afirmó la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez.



La tensión en el lugar fue muy alta, debido a que el presidente quería hablar con los indígenas, pero su equipo de seguridad ya había advertido que no sería posible estar en un lugar abierto por la posibilidad de un ataque, como lo advirtió el lunes en la noche el Fiscal General, Néstor Humberto Martínez.