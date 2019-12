Aún no hay consenso para terminar el paro

El tercer encuentro para iniciar una negociación entre el Gobierno Nacional y el Comité Nacional del Paro, que plantea 13 ejes de discusión, terminó sin ningún avance.



Las partes no se lograron poner de acuerdo sobre el aspecto inicial para el diálogo y es definir si se trata de una mesa de trabajo o una de negociación.



Para el Comité del Paro esta debe ser una mesa de negociación para empezar a discutir de una vez los 13 ejes que ellos han planteado.



Pero para el Gobierno, esta debe ser una mesa de trabajo paralela a la conversación nacional en la que se comiencen a discutir los temas que el comité plantea, pues considera que muchos de ellos hacen parte de los asuntos que se están tratando con otros sectores con los que hay un diálogo.



“El gobierno insiste en calificar de mesa de conversación y el comité estima que debe ser de la mesa de negociación para empezar a negociar los 13 ejes”, dijo Percy Oyola, vicepresidente de la CGT.



“Desafortunadamente no hemos avanzado porque la posición del gobierno es que se inscriba este proceso en el marco de la conversación nacional. Desde el principio se planteó que fuera una mesa diferente a la conversación nacional y que se hablará de los 13 ejes”, insistió Oyola.



Por su parte Diego Molano, el coordinador del Gobierno para la conversación nacional, dijo que el Ejecutivo no puede aceptar que se llame negociación porque “eso es entrar a discutir lo divino y lo humano, casi que sería una constituyente”.



Agregó que lo que se les ha dicho es que acoten los temas y se avance en el diálogo, como ya ocurrido con otros sectores que hacen parte de la conversación nacional.



“Ellos se mantienen en que exigen que se llame mesa de negociación pero no entregan el documento completo con los 13 puntos”, dijo Molano, quien agregó que desde el pasado 26 se comprometieron a entregar los puntos.



Según Oyola, lo que el Comité ha planteado es que los 13 ejes serán puestos a consideración “cuando se abra la mesa de negociación”.



De todas maneras Molano insistió en que el Gobierno tiene toda la voluntad de resolver los problemas sociales. “Y con ellos estamos en que quieren una negociación sobre lo divino y lo humano porque no acostaron los 13 temas”, dijo



Sin embargo, para la tarde del próximo viernes se convocó nuevamente a una reunión para destrabar este diálogo.



