'Vándalos no representan el espíritu de los marchantes colombianos'

Particular

El Jefe de Estado señaló, tras el paro, que no permitirá actos de violencia.

El presidente Iván Duque se dirigió a los colombianos tras el Paro Nacional de este jueves 21 de noviembre y señaló que, a pesar de los actos de violencia que se vieron en algunos puntos del país y que no representan el espíritu de los marchantes, Colombia demostró que se puede ejercer el derecho a la protesta sin vulnerar las libertades de los demás.



No obstante, Duque señaló que no se permitirán saqueos, ni atentados contra la propiedad privada. Asimismo, destacó el trabajo de los gobernantes locales y la fuerza pública para mantener el orden.











"Han sido capturados decenas de criminales (...) Ni el crimen, ni la violencia tienen espacio en esta sociedad, Colombia entera lo repudia", dijo.



Y agregó que este es un "gobierno que escucha y que construye. Hoy hablaron los colombianos, los estamos escuchando, el dialogo social ha sido la bandera de nuestro gobierno".



Del mismo modo, reiteró que "no permitirá que ningún vándalo amedrente la sociedad". "Somos un país fuerte y nunca dejaremos de serlo", puntualizó.