Proponen contribución voluntaria para invertir en seguridad de Bogotá

Alza anual del tributo no sobrepasará el 100% del IPC, en viviendas de estratos 1 y 2 con avalúo catastral de hasta $112 millones.

La alcaldesa Claudia López invitó este lunes a los bogotanos a hacer el pago voluntario del 10 por ciento del impuesto predial con el fin de que esos recursos sean destinados específicamente a mejorar la seguridad de la ciudad.



La invitación de la mandataria les fue enviada a los 2,6 millones de contribuyentes que tiene la capital en una carta adjunta al recibo del predial que empezará a llegar a partir de la próxima semana. “Les juro que les vamos a cuidar la platica, que está destinada solo a seguridad”, le dijo la alcaldesa a EL TIEMPO.



Con el aporte voluntario, la alcaldesa tiene el propósito de crear un comando de 1.000 policías motorizados para vigilar la ciudad, pero en particular todo el corredor de TransMilenio y del Sistema Integrado de Transporte (SITP), donde se presentan más de la mitad de los casos de robos y atracos en la ciudad, el 60 por ciento de ellos contra mujeres.



En diferentes escenarios, López ha venido expresando su preocupación porque la seguridad del sistema no se atiende como en una ciudad del tamaño de Medellín, sino de acuerdo con cada jurisdicción de la policía por donde cruzan las troncales.



“Hoy tenemos un lío: aparte de que contamos con poquita policía, nadie es responsable de bajar el hurto, el acoso y el atraco en TransMilenio, porque la policía está organizada territorialmente, con comandos de localidad, y dentro de esa localidad, con comandos de cuadrantes”, aseguró tras explicar su propuesta de crear un comando de 1.000 motorizados que esté dedicado especialmente a cuidar del sistema y sus usuarios. En la actualidad, 670 policías –aproximadamente 225 por turno– están en TransMilenio.



Esa fuerza disponible, según está contemplado en la estrategia ‘Vivir sin miedo en Bogotá’, del plan de desarrollo que se dará a conocer esta semana, saldrá de los jóvenes bachilleres que terminan su servicio militar y de policía y que voluntariamente quieren vincularse al nuevo esquema de seguridad en el transporte público.



“Con ese 10 por ciento yo pago el curso, la dotación y la operación de esos policías”, dijo López. La Nación, por su parte, se encargaría de los sueldos y mantendría a esos uniformados al menos cuatro años en la ciudad.



“Es un gesto de confianza en nuestro equipo de trabajo, un acto de pertenencia, de amor por Bogotá y por los demás, que usted pueda decir con orgullo ‘yo hice mi aporte voluntario por Bogotá’ ”, les dice la mandataria a los bogotanos en la carta que ya está siendo enviada a todos los contribuyentes vía correo electrónico o impresa.



El aporte del 10 por ciento se creó desde la primera administración del alcalde Antanas Mockus y se había destinado a seguridad, infraestructura y atención a población vulnerable. Sin embargo, en los últimos años esa contribución se ha venido reduciendo drásticamente, entre otras razones por los escándalos de corrupción que vivió la ciudad durante la administración del Polo (Samuel Moreno) y la polarización política. El último año, por ejemplo, solo el 1,2 por ciento de los contribuyentes hicieron el aporte.



En su momento, el exalcalde Mockus recaudó cerca de 1.200 millones de pesos (a precios de hoy) que fueron aportados por 62.000 ciudadanos. Para 2019, sin embargo, solo lo hicieron unos 19.000, para un recaudo de 900 millones de pesos.



La diferencia ahora es que en el recibo de predial no habrá varias opciones hacia donde se quiere realizar el aporte. Este será directamente para más policías y seguridad. De hecho, la idea de la mandataria también es destinar parte de esos recursos para reforzar la línea única de emergencia 1 2 3 y el sistema de vigilancia de cámaras.



La alcaldesa Claudia López espera que en esta oportunidad al menos 80.000 contribuyentes acepten la invitación de aportar voluntariamente, lo cual le permitiría recaudar entre 15.000 y 20.000 millones de pesos durante todo el cuatrienio.



“El objetivo es superar la meta del exalcalde Mockus, a quien más de 62.000 personas le dieron el voto de confianza. Queremos llegar en el 2024 a 80.000 contribuyentes haciendo su aporte voluntario, para un recaudo de 6.000 millones ese año”, explica Juan Mauricio Ramírez, secretario de Hacienda.



El funcionario agregó: “Queremos que los bogotanos recuperen la confianza en la Administración, que vean que estamos gastando los recursos en lo que se necesita”.



El anuncio, dado a conocer este lunes por EL TIEMPO, ha generado diversas reacciones entre los ciudadanos. Para algunos, es necesario ayudar a la ciudad a través del “fortalecimiento de la Policía” y otros piden que primero se acabe con fenómenos como los colados en el sistema, que le cuestan a la ciudad más de 200.000 millones de pesos al año.



