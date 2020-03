¿Qué pasará con los proyectos económicos en el Congreso?

Este lunes el Legislativo confirmó que las sesiones del segundo periodo de la Legislatura 2019-2020, que por calendario debían arrancar esta semana, se aplazan hasta el 13 de abril por el covid-19 que ya deja más de 50 casos en el país.



(Congreso suspende sesiones por coronavirus).

Respecto a las implicaciones que esto tiene en los proyectos de ley que cursan en el Congreso, como por ejemplo los más de 20 de corte económico y empresarial, el representante a la Cámara de la Alianza Verde, Mauricio Toro, explicó que existe un riesgo alto debido al tiempo que se requiere para su trámite.



Lo anterior, porque “según la Ley Quinta se tienen que debatir hasta antes del 20 de junio los que empezaron en la legislatura pasada y mueren en este periodo (...) un ejemplo de estos es el de la ley de pagos a plazos justos que ya tenía tres ponencias positivas y (...) muere si no se hacen los dos últimos debates antes de mediados de junio, así debe haber varios proyectos”, dijo.



Toro agregó que si las sesiones se suspenden hasta el 13 de abril, “toca ajustar todo y la agenda es gigantesca. Yo supondría que el Gobierno le va a querer dar prioridad a los proyectos que son de su autoría o de interés, al igual que las bancadas del Ejecutivo, lo cual implicaría riesgos para otro tipo de iniciativas de interés general”.



Sobre la posibilidad de que se suspendan de manera indefinida las sesiones, el representante a la Cámara por Bogotá, José Daniel López, aseguró en entrevista con El Tiempo que ese sería el camino más responsable en el corto plazo, pero podría ser muy peligroso desde el punto de vista institucional. “Primero porque implicaría dejar al país sin control político durante esta crisis y segundo porque significaría el hundimiento de proyectos que requieren ser tramitados este semestre por términos”, resaltó.



Una de las soluciones planteadas en la decisión que informó este lunes la Presidencia del Senado, en cabeza de Lidio García, es que se recupere “el tiempo no laborado durante el período de receso de mitad de año”.



En línea con lo dicho por García, el senador Richard Aguilar, dijo que “para que no haya problemas con el hundimiento de proyectos y cumplamos con todos los plazos, le tocará al Gobierno convocarnos a sesiones extras para que podamos recuperar el tiempo del 17 de marzo al 12 de abril”.



Para Toro, en caso de que se convoquen a sesiones extra, el Gobierno sería el que diría qué iniciativas se pueden debatir en esa convocatoria “porque el único que tiene facultades de convocarlas es él y cuando lo hace debe contar con un orden del día de proyectos de ley que prioriza y no pueden ser todos”.



Debido a la actual coyuntura, el representante López plantea una iniciativa que busca crear un marco jurídico para que el Congreso pueda sesionar de manera virtual. Sin embargo, ello conllevaría mínimo un mes, en caso de que el Gobierno le llegara a dar mensaje de urgencia.



Otras de las propuestas consisten en que mientras se define un mecanismo virtual, añadió el representante Toro, “las comisiones se puedan reunir por conferencia digital para destrabar los proyectos que están a un debate esta semana. Lo que podría hacer cada presidente de cada comisión es convocar según lo ordenen los presidente de las cámaras a reuniones formales para aprobar proyectos y hacer votación manual mientras se define qué pasa en las plenarias”.



Cabe decir que, a pesar de las inquietudes mencionadas, la decisión de aplazar las sesiones ha sido bien vista por los congresistas porque va en línea con las recomendaciones del Gobierno para atender la emergencia sanitaria.



MEDIDAS EN LA RAMA JUDICIAL



El Consejo Superior de la Judicatura informó el domingo en la noche que tomó la decisión de suspender los términos en procesos judiciales. Lo anterior, en medio de la coyuntura sanitaria que enfrenta el país con el coronavirus. La medida será provisional y regirá inicialmente durante esta semana (16 al 20 de marzo) en todo el país, con algunas excepciones.



Diana Remolina, presidenta del Consejo Superior de la Judicatura, dijo a través de su cuenta de Twitter que se exceptúan a los despachos que cumplen funciones de control de garantías, las tutelas y los despachos penales que tuvieran audiencias programadas con personas privadas de la libertad (para este último caso, se deberán hacer virtuales).