Reacciones a la renuncia del Fiscal y a la no extradición de Santrich

La decisión de la Justicia Especial para la Paz de no extraditar a los Estados Unidos a Seuxis Paucias Hernández Solarte, más conocido como Jesús Santrich, agitó ‘las aguas’ en el país, que, minutos más tarde provocó un ‘tsunami’ político con el anuncio del fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez, de renunciar al cargo.



La renuncia de Martínez pasará a la historia pues es el primer fiscal en dejar el puesto desde que existe esta figura en Colombia y lo hizo tras conocer la decisión de la JEP, que además de no enviar a Santrich EE.UU., pidió investigar a funcionarios de la Fiscalía que habrían cometido irregularidades en el proceso. Así mismo, el tribunal especial para la paz pidió la libertad del exguerrillero, situación que ha despertado polémica en el país.



El uribismo en pleno arremetió contra la JEP por la decisión que favorece a Santrich.



El senador Fernando Araujo, quien pertenece al Centro Democrático, criticó a la JEP e incluso aseveró que actúan como “cómplices” y no como jueces.



Por su parte la senadora María Fernanda Cabal, quien pertenece al mismo partido señaló que “en el país del sagrado corazón ya nada sorprende y que hoy estamos a merced del narcotráfico con disfraz de paz”.

Para el presidente del Senado, Ernesto Macías, la decisión de no extraditar a Santrich hace que la JEP pierda credibilidad y dijo estar “aterrado”.



“Está golpeado lo que hicieron, golpeado todo el proceso de paz, golpeado todo lo que viene, porque si hicieron esto, ¿qué más se puede esperar de aquí para adelante?”, sostuvo el senador, que milita en el uribismo.



En la otra ala ideológica se escucharon voces que celebraban la decisión.



Rodrigo Londoño, conocido como Timochenko dijo que la decisión es justa.



“Se hizo justicia pero desafortunadamente le tocó pasar por unas situaciones que no podemos olvidar, el tratamiento que se le dio a Santrich fue muy injusto, en la última etapa no se le permitió que le llevaran el computador con el cual iba a conocer todo el proceso que le seguía en la JEP”, dijo en una entrevista televisiva al conocer la determinación del tribunal especial de paz.



El senador del partido de Farc, Carlos Lozada, señaló que “la fuerza de la verdad es mayor a la de aquellos que apelan a la trampa y la mentira para impedir la paz de Colombia”.



Por su parte, David Barguil, del Partido Conservador, aseveró que la decisión afecta la confianza ciudadana y "mina la confianza de los sistemas de justicia de Estados Unidos y de Colombia". Barguil agregó "que es muy grave lo sucedido y tendrá, por supuesto, clarísimas repercusiones".



RENUNCIA DEL FISCAL



Frente a la renuncia de Néstor Humberto Martínez, uno de los primeros en reaccionar fue el senador Gustavo Petro, quien dijo que “es una excelente noticia que un corrupto se vaya, y ojalá Duque y la Corte Suprema no nos pongan otro corrupto”.



Por su parte, la Representante a la Cámara Katherine Miranda del Partido verde, escribió en Twitter: "No renunció el fiscal ante corrupción de Odebrecth y ahora quiere hacer creer que lo hace por amor a la justicia ante caso de Santrich? Uhmmmmm...! Vienen cosas peores...!"



Tras la salida de Martínez el presidente del Senado Ernesto Macías señaló que “la renuncia del Fiscal General es valerosa pero lamentable. El presidente de la República, como Jefe de Estado, sabrá superar la crisis”.

Precisamente, el presidente Duque, quien se encontraba en Medellín, anunció su regreso a Bogotá para ponerse al frente de la situación.



“Hemos estado atentos a los últimos acontecimientos de interés para todos los colombianos. En las próximas horas nos estaremos pronunciando ante el país”.



El mandatario se reúne con varios miembros de su gabinete de Gobierno para buscarle una salida a esta situación, que alborotó al país.