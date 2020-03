Reconectan servicio de agua a 230.000 familias

El ministro de Vivienda, Jonathan Malagón, anunció este miércoles que la totalidad de las familias colombianas que tienen suspendido el servicio de agua en el país por falta de pago, contarán con la reconexión del mismo con total gratuidad. Se espera proveer el líquido a 230.000 familias, lo que equivale a un millón de colombianos que no cuentan con este recurso debido a la morosidad.



(Lo que debe saber sobre el estado de emergencia económica).

Según el jefe de la cartera, la medida ya está puesta en marcha y se espera que más del 70% de esta parte de la población esté reconectada en un periodo máximo de dos semanas. “Tenemos un plazo de 15 días para que la totalidad del país vuelva a tener agua y pueda lavarse las manos”, afirmó.



Mencionó también que todos los operadores tienen la instrucción regulatoria de presentar el plan de conexión al Ministerio de Vivienda y a la Superintendencia de Servicios Públicos en el marco del estado de emergencia declarado por el Gobierno en respuesta a la pandemia del covid-19.



Otro aspecto a resaltar es que, según órdenes del presidente Iván Duque, la tarifa de agua se congela durante el tiempo que permanezca vigente la declaratoria de la calamidad en el 100% de los hogares colombianos. Esto quiere decir que el precio del metro cúbico no podrá aumentarse por parte de los operadores como consecuencia de los costos de operación y producción o el incremento del IPC.



Referente al 7% de la población que aun no tiene acceso al servicio de agua potable, Malagón comentó que esa problemática no se solucionará a corto plazo, y que como mitigación de esa falta de cubrimiento, los alcaldes y operadores deben activar sus planes de emergencia, de contingencia y gestión del riesgo.



Por su parte, Camilo Sánchez, presidente de la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones (Andesco), dijo que el gremio viene trabajando de la mano del Gobierno para lograr la reconexión del agua potable. “El Gobierno Nacional nos está dando los incentivos necesarios para poder mantener la salud financiera de nuestras empresas y así brindar el servicio de la mejor forma”, aseguró.



Además, Maryluz Mejía, presidente de Acodal, comentó a Portafolio que se han coordinado esfuerzos a través de la Comisión de Regulación de Agua Potable (CRA) con el fin de instruir a los prestadores del servicio de acueducto en el país en la reconexión inmediata. Resaltó también que a los usuarios que no se han puesto al día con el pago no se les condonará la deuda.



ARANCELES E INSUMOS



El titular de la cartera de Vivienda, también hizo alusión a los insumos y sustancias químicas que sirven durante el proceso industrial como purificadoras del agua tratada en las plantas.



Allí hizo hincapié en que durante el tiempo de la emergencia sanitaria, se suspenderá el cobro de aranceles para sustancias como el sulfato de aluminio e hipoclorito de sodio que representan el 5% de los costos de producción del agua potable debido a su importación.



Anderson Urrego J.

