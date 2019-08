Repaso de logros en fomento empresarial

Tras el primer año del Gobierno, la economía y empresas han recibido el impulso ¬–por parte del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MinCIT) y las entidades relacionadas– a través de nuevas fuentes de crecimiento para su diversificación y competitividad.



Y dentro de la política cabe destacar la iniciativa Colombia Exporta, los pactos sectoriales, la Economía Naranja y el turismo.



A través de la primera, se han adoptado medidas de defensa comercial para que algunos productos importados no compitan de manera desleal con los colombianos.



Por ejemplo, el 27 por ciento de las medidas vigentes de defensa comercial expedidas, como los derechos ‘antidumping’, las ha impuesto el MinCIT en el último año.



Una de las acciones en tal dirección fue el decreto 367, del 13 de marzo de 2019, que impuso una medida de salvaguardia a las importaciones de barras de hierro o acero corrugadas, por el término de dos años.



En comercio exterior, en este último año además el despacho se pudo anticipar a hechos como los efectos económicos del ‘Brexit’ (salida de Gran Bretaña de la Unión Europea).



Por ello, junto a Perú y Ecuador, Colombia firmó con el país europeo un instrumento que preservará el relacionamiento comercial actual, como es el acceso preferencial. Se aseguran entonces 420 millones de dólares anuales en exportaciones colombianas.



Y cabe destacar que este Gobierno, como apoyo a la internacionalización de la economía, la diversificación de mercados y el aprovechamiento de las oportunidades generadas por los tratados de libre comercio (TLC), ha desembolsado 1,28 billones de pesos, a 854 firmas que venden productos fuera del país.



En lo relacionado con el turismo, las estadísticas señalan que por concepto de viajes y transporte de pasajeros aéreos, entre julio de 2018 y marzo pasado, hubo un crecimiento del 6,6 por ciento, lo que generó 5.177 millones de dólares.



De manera paralela, entre agosto de 2018 y mayo anterior, la llegada de visitantes no residentes a Colombia presentó un incremento de 4,1 por ciento, con respecto al mismo periodo del 2018.



El turismo ha sido llamado por el presidente Iván Duque el nuevo petróleo porque junto a este se puede desarrollar como actividad sostenible con el medioambiente y conecta la diversidad cultural con la actividad económica.



Entre tanto, con el objetivo de estimular las empresas creativas y culturales se hizo la primera emisión y colocación de Bonos Naranja, por 400.000 millones de pesos.



Además de captar recursos para fondear las operaciones de crédito, la oferta de títulos buscó propiciar el interés en el mercado de capitales sobre el valor y potencial de esta actividad.



No menos importante en la búsqueda de nuevas fuentes de crecimiento para la economía del país en estos últimos 12 meses han sido los pactos sectoriales.



Lo anterior debido a que la actividad industrial se encuentra entre las piezas del engranaje empresarial que se ha buscado para impulsar el crecimiento y la competitividad.



La política ordena articular el accionar de las entidades del sector comercio, industria y turismo alrededor del desarrollo del aparato productivo local; y la coordinación con otras carteras, los niveles territoriales y organizaciones particulares como el Consejo Gremial Nacional (CGN) y la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi).



Este trabajo con los actores del desarrollo productivo no solo debe fortalecer el tejido empresarial sino llevar a la creación de más empleo.