Se hunde proyecto que eliminaba la casa por cárcel para corruptos

Este miércoles, se hundió en el Congreso el proyecto de ley anticorrupción que buscaba eliminar el beneficio de casa por cárcel para los servidores públicos que hayan cometido delitos de corrupción.



A la iniciativa solamente le hacía falta la conciliación de los textos aprobados en Senado y Cámara, paso que finalmente no se pudo dar ya que ese texto nunca llegó para ser anunciado por las plenarias de las dos corporaciones.



De acuerdo con información del diario El Tiempo, el ambiente entre varios congresistas no era muy favorable para que la iniciativa saliera adelante. De igual manera, se pudo establecer que el Gobierno no citará a sesiones extras para salvar esta iniciativa ya que considera que el trámite legislativo no lo permite.



Este lunes, la iniciativa, de autoría del exfiscal Néstor Humberto Martínez, fue aprobada en el último debate en pleno del Senado y hacía parte del paquete de preguntas contra la corrupción que se le hicieron a la ciudadanía y que, aunque no alcanzó el mínimo para ser aprobado, superó los 11 millones de votos en la consulta de agosto pasado.