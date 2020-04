SIC pide al Gobierno establecer reglas para pagos en colegios del país

Archivo particular

A través de una carta, la Superintendencia de Industria y Comercio le pidió al Ministerio de Educación que definan los lineamientos para el manejo de pago en los colegios del país durante la cuarentena nacional, ante las constantes quejas y dudas de los padres de familia frente al manejo de pensiones y otros servicios educativos.



El superintendente Andrés Barreto, señaló en la misiva que la SIC carece de la competencia para establecer qué cobros proceden, razón por la cual le pidió al Ministerio de Educación que haya una orientación para dar una respuesta acertada para los consumidores que han presentado dichas quejas.



“Conscientes del equilibrio que debe existir entre derechos y obligaciones, especialmente ante la declaratoria del estado de emergencia y la instrucción de cuarentena obligatoria, quisiéramos poner este tema en su consideración, al tiempo de contar con su orientación para dar una respuesta acertada a los consumidores que nos han manifestado esta inquietud, en especial frente a la necesidad definir el adecuado balance entre los servicios contratados, aquellos efectivamente disfrutados y aquellos que en el marco de esta situación no deben – o deberían – ser cobrados al no estarse causando ni prestando”, dice la carta, enviada a este miércoles a la ministra María Victoria Angulo González.



La Superintendencia ha recibido un elevado número de denuncias, peticiones, quejas y reclamos, tanto por los canales formales así como informales, en las que los padres de familia, madres cabeza de familia y acudientes indagan con preocupación sobre la posibilidad de acceder a algún tipo de alivio económico o medida temporal de suspensión, plazo o condonación, por los pagos que estos vienen realizando por concepto de los servicios de transporte, cafetería, actividades extracurriculares y otros, ya que los menores no están disfrutando de estos servicios y derechos como consumidores, ni sus hijos o dependientes como beneficiarios.



El superintendente Barreto se ofreció para establecer los lineamientos en el manejo de este tema.