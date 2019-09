El mensaje del presidente Duque en la Asamblea de la ONU

El presidente de Colombia, Iván Duque, afirmó este miércoles ante la Asamblea General de la ONU que su país está "firme" en el camino de la paz firmada hace casi tres años con la guerrilla Farc.



“Hace un año manifesté que mi Gobierno iba a trabajar para que el proceso de desmovilización, desarme y reinserción avanzara con éxito. Hoy puedo asegurar que la paz con legalidad se construye con paso firme”, afirmó Duque.



El jefe de Estado señaló que Colombia "no ahorra esfuerzos" en ese objetivo y destacó que más de 13.000 excombatientes continúan con su proceso de reincorporación a la vida en sociedad.



Entre los resultados de la implementación del proceso de paz, blanco de críticas por las dificultades que enfrenta, Duque señaló que se han desarrollado 29 proyectos productivos que benefician a más de 1.400 exguerrilleros "que se le jugaron por una nueva vida".



Durante su intervención el mandatario también hizo referencia al rearme de un grupo de exlíderes de las Farc, encabezados por quien fuera el jefe negociador de paz de la antigua guerrilla, Luciano Marín, alias "Iván Márquez", así como por los alias "Jesús Santrich" y "El Paisa".



"La realidad es que para ellos nunca hubo reincorporación ni desarme, porque simplemente nunca dejaron de delinquir, le mintieron a Colombia y se aliaron con la dictadura que oprime al pueblo de Venezuela", agregó.



En opinión de Duque ese grupo se esconde "tras ropajes ideológicos", por lo que dijo que Colombia no va a ceder a sus amenazas, pues existe un "pueblo que no se acobarda".

"Como presidente de todos los colombianos, haré todo lo que esté en mis manos para garantizarle a Colombia una paz basada en la legalidad.



En esta convicción no cederemos ni un milímetro", subrayó.



Duque detalló que los grupos que siguen delinquiendo se basan en "economías ilegales" como el narcotráfico, que se ha convertido en un "depredador del medio ambiente, de la sociedad", por lo que señaló es necesario volcar toda la ayuda de las naciones, pues "a más coca, menos paz".



De igual forma, el mandatario hizo un llamado para que los países enfrenten los "retos más urgentes" de la actualidad, como la pobreza extrema, la defensa de la democracia, la protección al medio ambiente y la innovación, entre otros.



"El más grande de los retos es el cambio climático y sus consecuencias", sentenció el jefe de Estado, a la vez que instó a construir una sociedad que sea más consciente de que su "paso por el planeta es pasajero" pero los daños causados "pueden ser irreversibles".



"Todos debemos reflexionar globalmente, pero tener la capacidad de actuar localmente. Hace unos días, veíamos a los jóvenes del mundo reclamando acciones nuestras. Llegó el momento de pasar de los discursos a las acciones, y Colombia está actuando".



OTRAS CLAVES DEL DISCURSO



Entre los otros temas que tocó el jefe de Estado durante su discurso están la lucha por la protección del medioambiente, la economía naranja, el proceso de reincorporación, la erradicación de cultivos ilícitos y la propuesta de crear una corte internacional anticorrupción.



MEDIOAMBIENTE:



Acerca del medioambiente, Duque aseguró que uno de los grandes logros de su Gobierno es incluir la protección de los recursos naturales dentro de la política de seguridad nacional.



“Hemos declarado nuestra biodiversidad como un activo estratégico, incluyendo su protección dentro de nuestra política de seguridad nacional. Tenemos claro que, en nuestro caso, la deforestación en la Amazonía y en todas nuestras zonas boscosas está directamente relacionada con la ilegalidad, con grupos armados al margen de la ley en busca de control territorial para sus actividades ilícitas, alimentados por el narcotráfico”, aseguró el Presidente.



Por esto destacó que en un año de Gobierno la deforestación se ha reducido en un 17 por ciento, aproximadamente, y para el 2022 en Colombia se sembrarán 180 millones de árboles.



De igual forma, habló del Pacto de Leticia por la Amazonia, que se firmó con otros países de la región “para que tengamos cómo medir sus riesgos y los avances. Este pacto refuerza nuestra capacidad de gestionar, proteger y prevenir los daños de este importante patrimonio para nuestra existencia”.



ECONOMÍA



El mandatario afirmó en la Asamblea General de la ONU que “Colombia avanza en el camino de una economía de inspiración”. Para ello se está apoyando la creación de empresas familiares, micros, pequeñas, medianas o grandes, la economía naranja y las nuevas creaciones tecnológicas.



Explicó que con el Plan Nacional de Desarrollo y una serie de proyectos legislativos de reactivación económica se logró “reducir la carga tributaria sobre las empresas y generamos los incentivos para que nuestro país pueda competir sin talones de plomo en los mercados internacionales”.



​CORTE ANTICORRUPCIÓN



Duque aseveró que una de las "peores" consecuencias del narcotráfico. "La lucha contra la corrupción nos une a todos los colombianos y estamos unidos en la lucha contra este flagelo. No hay sistema político, social o cultural que no mire al abismo cuando sus instituciones son carcomidas por la corrupción".



Y agregó que el país no está solo en la lucha contra la corrupción, donde ya son realidad medidas efectivas de transparencia, como la Ley de Rendición de Cuentas para todos los servidores públicos del país.



"No estamos solos en esta lucha. Junto con naciones amigas, estamos impulsando un proyecto para crear la Corte Internacional Anticorrupción, porque, igual que el narcotráfico, este flagelo traspasa y desconoce fronteras y la comunidad internacional necesita una herramienta fuerte que permita hacerle frente al fenómeno de la corrupción transnacional".



"Hoy Colombia le dice al mundo que es el momento de la determinación para transformar nuestras sociedades; es el momento de la firmeza para enfrentar la tiranía y es el momento de la grandeza para que todos los ciudadanos del mundo podamos vivir con dignidad", concluyó Duque.