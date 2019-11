Tensión en Colombia por paro nacional contra el Gobierno

Llegó la hora cero. El país vivirá hoy un paro nacional, cuyas razones parecen estar soportadas en un único fin: protestar en contra del gobierno del presidente Iván Duque.



Miles de personas se tomarán las calles de las principales ciudades de Colombia con el fin de alzar la voz en contra de políticas económicas, de seguridad y sociales, entre otras, de la actual administración.



En principio, las manifestaciones fueron convocadas con el fin de rechazar algunas medidas y anuncios que ha hecho el Presidente y su equipo de gobierno, relacionados sobre todo con temas fiscales, pensionales y laborales.



De hecho, el Comité del Paro, conformado por más de 50 asociaciones, aseguró que van a las calles “contra el ‘paquetazo’ de Duque, la Ocde, el FMI y el Banco Mundial”, pero también buscando elevar el “clamor nacional” de que cese la violencia y los asesinatos de líderes sociales.



Además, afirman que “es urgente implementar políticas económicas y sociales que mejoren las condiciones de vida y de trabajo de los colombianos; que se proteja el trabajo y la producción nacional industrial y agropecuaria y se financie adecuadamente la educación y la salud públicas administradas directamente por el Estado”.



Los marchantes argumentan 13 puntos por los cuales van a las calles, de los cuales solo cuatro corresponden a aspectos que han sido de iniciativa gubernamental: la mayor flexibilidad para invertir las cesantías, la creación de un holding financiero, la realización de una subasta del espectro radioeléctrico y el plan de salvamento de Electricaribe.



Los demás puntos han sido propuestos por gremios, centros de pensamiento y partidos políticos, pero achacados al Gobierno que, en ningún caso, les ha dado su respaldo.



En alocución presidencial, Duque lo dijo anoche: “Hay unos pocos que ven en este derecho a la protesta una oportunidad de agitación basada en mentiras, que lo único que buscan es generar división entre los colombianos”.



Y agregó: “Al tiempo que reconocemos el valor de la protesta pacífica, también garantizaremos el orden y defenderemos con todas las herramientas que nos da la Constitución el derecho de los colombianos a vivir con tranquilidad”.



Incluso, reconoció que “son muchos los desafíos que como país tenemos que superar y que son válidas muchas de las aspiraciones sociales, y que tenemos problemas que a lo largo de la historia han envejecido mal”, por lo cual defendió las protestas pacíficas.



No obstante, ayer también firmó un decreto para dictar medidas para “conservar el orden público y respetar el derecho a la manifestación pública, pacífica y sin armas”.



En el documento, se faculta a los alcaldes a restringir y vigilar la circulación de las personas, decretar toques de queda, dictar ‘ley seca’ y requerir el auxilio de la fuerza armada en algunos casos. Asimismo, se ordenó el cierre de los pasos fronterizos y fluviales autorizados de frontera desde ayer a las 0:00 horas y hasta las 5 a.m. de mañana.



A pesar de las diferencias entre unos y otros ciudadanos por cuenta del paro nacional que se vivirá hoy, todos los sectores se han un unido en un solo clamor, y es que las protestas se realicen pacíficamente.



Ayer, por ejemplo, la Andi aseguró que “es respetuosa y defiende el derecho a la protesta como valor fundamental de toda sociedad plenamente democrática y como ejercicio de expresión ciudadana”.



E indicó que “para mantener su legitimidad es importante evitar sea permeada por actos de violencia, vandalismo o en contra de la fuerza pública”.



En tanto, el Consejo Gremial en pleno le hizo un llamado “a todas las personas que decidan participar de la movilización a hacerlo en el marco de la ley y a rechazar cualquier acto de violencia o de vulneración de derechos de los no participantes.



Respaldamos a las autoridades en el cumplimiento de sus deberes para desplegar acciones eficaces contra los actos violentos que busquen perturbar el curso pacífico del derecho a la protesta”.



Fenalco Bogotá, por su parte, manifestó que “aunque respetamos el derecho a la protesta, también exigimos que se respete el derecho a trabajar y a movilizarse tranquilamente por la ciudad”,



Y, del otro lado, Julio Roberto Gómez, presidente de la Confederación General del Trabajo (CGT), le hizo un llamado a todos los ciudadanos a la calma, e incluso pidió no sembrar pánico. “Lo que debemos hacer entre todos es dar un parte de tranquilidad, es un día cívico en el que saldremos a marchar en medio de una actitud absolutamente pacifica”, indicó.