'Nosotros rendimos cuentas a los colombianos', Duque

Tras las declaraciones del presidente estadounidense, Donald Trump, de este miércoles, en las que aseguró que el negocio de la droga aumentó en un 50% desde que Iván Duque asumió la presidencia de Colombia, el mandatario colombiano se pronunció asegurando que es una obligación moral y un asunto de los colombianos el luchar contra ese negocio.



“A eso nos hemos dedicado y nos seguiremos dedicando porque es un asunto de deber del pueblo colombiano de derrotar ese fenómeno y le rendimos cuentas es al pueblo colombiano para enfrentarlo”, aseguró Duque.



De igual manera, el mandatario expresó que la lucha contra las drogas debe ser un trabajo conjunto con los países que tienen altos niveles de consumo. “Necesitamos el trabajo de todos. Los países que tienen altos niveles de consumo deben enfrentar ese fenómeno mientras nosotros hacemos lo propio en Colombia enfrentando a los carteles y enfrentando a los cultivos ilícitos”, sostuvo Duque.



Por su parte, el senador, Álvaro Uribe Vélez, salió en defensa del mandatario e insistió en culpar al acuerdo firmado con las Farc por el aumento de cultivos ilícitos en Colombia así como al exmandatario de Estados Unidos, Barack Obama, por brindar su apoyo a dicho acuerdo.



“Estas 209.000 hectáreas de droga en parte aparecen también por el apoyo de los Estados Unidos a ese acuerdo de impunidad con las Farc, que lo dio la administración Obama. Colombia está sufriendo las consecuencias de ese acuerdo”, afirmó Uribe.



También aseguró que Estados Unidos debe reconocer los esfuerzos del mandatario y apoyarlos. “Estados Unidos no encuentra un mejor aliado en el mundo para luchar contra el narcotráfico que el Gobierno del doctor Duque”, declaró Uribe.

Estados Unidos no encuentra en el mundo un mejor aliado para luchar contra el crimen que el Gobierno del Pte Iván Duque y Colombia pic.twitter.com/LBuYZbVSQQ — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) 10 de abril de 2019

Trump afirmó este miércoles que "el negocio de las drogas ha crecido un 50 %" en Colombia desde que el mandatario colombiano, Iván Duque, llegó al poder en 2018, y acusó al país, junto a Honduras, Guatemala y El Salvador, de enviar a propósito a sus criminales a EE.UU.



"No tengo dudas de que Honduras, Guatemala, El Salvador y Colombia (...) los están mandando a Estados Unidos porque no los quieren, porque creen que la gente de Estados Unidos es estúpida y los reciben", dijo Trump en un acto de recaudación de fondos para su campaña electoral en San Antonio (Texas).



"Están mandando a verdaderos asesinos porque no quieren a las pandillas, así que las envían a nuestro país", subrayó Trump en referencia a esos países.



Sobre Colombia, Trump dijo que "desafortunadamente, el negocio de las drogas ha crecido un 50 % desde que está ahí" Duque, añadió el mandatario estadounidense, sin citar la fuente de ese dato.



Trump también criticó a Duque a finales de marzo, cuando aseguró que ahora "están llegando más drogas" a Estados Unidos que antes de que él asumiera la Presidencia.