Gremios ahora sí apoyarían reforma al control fiscal

El cruce que tuvieron los dirigente del Consejo Gremial Nacional con la Contraloría por la reforma al control fiscal parece haber terminado en buenos términos.



Ayer, tras un almuerzo, el presidente del CGN, Jorge Enrique Bedoya, aseguró que: “Ya se ha dejado claro que es un control preventivo, concomitante y que no genera coadministración”.



Y añadió que el organismo de control requiere personal especializado “y no tenemos duda que en cabeza del doctor Córdoba serán las mejores hojas de vida las que lleguen a la CGR”.



Por su parte, el contralor Felipe Córdoba, les dijo a los empresarios que: “tienen que estar tranquilos, además porque los temas que se aprueben en el acto legislativo requerirán una posterior reglamentación y podrán ayudarnos en esta tarea”, al referirse a algunos cuestionamientos que ha recibido el proyecto.



Además, insistió en que este acto legislativo no es un capricho del Contralor ni se ha tramitado de forma soterrada. “No queremos meterle palos en la rueda al sector privado ni al sector público”, recalcó.



Sostuvo, además, que prueba de que no hay afán de burocratizar la Contraloría es que los sindicatos de la entidad apoyan y han ayudado a construir y socializar este proyecto. “Si hubiera algún viso de burocratización, los sindicatos no apoyarían un proyecto de esta magnitud”.



Por su parte, el presidente de Fasecolda, Jorge Humberto Botero –quien también expresó dudas de la reforma hace unos días– dijo calificó la iniciativa como “adecuada e importante para reformar el control fiscal y luchar contra la corrupcion”.



A la reunión también asistió el auditor Carlos Hernán Rodríguez, quien señaló que “el control fiscal está en una crisis impresionante, por lo que el acto legislativo en trámite en el Congreso es una oportunidad histórica para introducir cambios al sistema, para hacerlo más operativo”.



La reforma volverá al Congreso la próxima semana, donde se aprobaría en séptimo debate.