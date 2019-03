Gremios dicen que el país está listo y debe avanzar con el fracking

Los gremios de minas y energías del país pidieron al gobierno celeridad para dar a conocer el informe final de la comisión de expertos sobre la explotación de yacimientos no convencionales en Colombia, para mantener la seguridad energética en el territorio nacional.



“Desde 2012 Colombia ha generado el conocimiento necesario sobre la exploración y explotación de hidrocarburos en yacimientos no convencionales, el cual produjo una regulación completa, exigente y rigurosa para hacer fracking, mitigando cualquier riesgo sobre el agua, el aire o la sismicidad”, señaló Orlando Cabrales Segovia, presidente de Naturgas.



De acuerdo con Cabrales, este conocimiento permite avanzar en un proyecto piloto que demuestre que la técnica de estimulación hidráulica puede hacerse cumpliendo todos los estándares técnicos y ambientales.



“Esperamos que la comisión de expertos convocada por el Gobierno nacional dé a conocer el informe final de su investigación, y que el Ministerio de Minas y Energía defina cuáles son los siguientes pasos para avanzar con este tipo de proyectos”, destacó Cabrales.



En ese sentido, Naturgas precisó que Colombia tiene un potencial muy alto de hidrocarburos en estos yacimientos que puede acercarse a los 54 teras de pies cúbicos de gas (según la Administración de Información de Energía de Estados Unidos), lo que implicaría multiplicar por diez nuestras reservas actuales y asegurar más empleo, progreso, precios competitivos y garantizar abastecimiento energético.



Por su parte, el presidente de la Asociación Colombiana del Petróleo (ACP), Francisco José Lloreda Mera destacó que el desarrollo de los proyectos demostrativos o pilotos de yacimientos no convencionales representarían, desde el inicio de su etapa exploratoria, una fuente importante de recursos fiscales para el país, además de un impulso a la generación de empleo, los encadenamientos productivos y el crecimiento económico regional.



Según un informe de la Vicepresidencia de Asuntos Económicos y Regulatorios de la ACP, destaca, entre otros aspectos, el aporte estimado de los yacimientos no convencionales en los próximos 25 años totalizaría 36 mil millones de dólares (103 billones de pesos), recursos que permitirían aumentar entre 10% y 15% la inversión total del Gobierno Central por 25 años.



Las estimaciones indican que en etapa de producción, los cuatro proyectos demostrativos/pilotos podrían alcanzar una producción de cerca de 450 mil barriles diarios.



“Colombia tiene abierta una ventana de oportunidad, no sabemos por cuánto tiempo. Es importante avanzar con la fase exploratoria y los pilotos de investigación recomendados por la Comisión de Expertos para confirmar el potencial del recurso, recopilar mayor información que sirva para mejorar aún más la normatividad y capacidad institucional; y avanzar en el desarrollo y aprovechamiento de estos recursos y los beneficios que traería para todos los colombianos”, enfatizó Lloreda Mera durante su intervención.



Al respecto, Bruce Mac Master, presidente de la ANDI, afirmó que “esta industria tiene una significativa participación en las exportaciones colombianas y la consecuente retribución de recursos al país. En materia fiscal, es conocido que esta industria entregará recursos equivalentes al 1,2% del PIB en los próximos años. Con la exploración en yacimientos no convencionales el aporte ascendería entre 2,5% y 3% del PIB”.



Finalmente, los gremios coinciden en solicitar al Gobierno revisar cuidadosamente el informe de la comisión de expertos para decidir cuál será el plan que Colombia deberá emprender, y darle tranquilidad y confianza a los colombianos.