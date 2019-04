Gremios ‘objetan’ más de 15 puntos del Plan de Desarrollo

La redacción de la ponencia para segundo debate del Plan Nacional de Desarrollo (PND) está a punto de terminar, pero a la par que aumenta el número de artículos, crece el descontento en diferentes sectores, por su contenido.



Sindicatos, entidades, empresas, pero sobre todo gremios hacen parte de los grupos que han expresado su inconformismo frente a los 340 puntos de esta iniciativa, que debe quedar aprobada en menos de dos semanas.



Asofondos, el gremio de los fondos privados de pensiones, fue último en poner ‘el grito en el cielo’. Este lunes expidió un comunicado en el que calificó de “orangután” el artículo que pretende abrir la puerta para que a quienes les falten menos de 10 años para pensionarse y tengan más de 750 semanas cotizadas puedan hacer un traslado exprés de régimen pensional.



“Esta es la típica iniciativa de Robin Hood al revés, en la que los más pobres y el grueso de colombianos terminarían sacrificados, pagando $50 billones en subsidios para pagar las pensiones de solo 170.000 personas de altos ingresos”, advirtió Santiago Montenegro, presidente de Asofondos.



Sin embargo, no es el único. La Andi, Analdex, la SAC, Cotelco, Acolgen, Andesco, AmCham Colombia y hasta la Cámara de Comercio de Estados Unidos le han enviado comunicaciones a los presidentes del Senado y la Cámara, pidiéndole modificar más de 15 artículos del PND, que –aseguran– van en contravía de los intereses del empresariado nacional e internacional.



Es más, habría dos artículos en el PND que chocarían con los principios de la Ocde, al ordenarles a las plataformas tipo Netflix trasmitir películas y series made in Colombia. “La imposición de tales regulaciones de contenido no se ajuste a las mejores prácticas globales para promover el crecimiento y desarrollo de la industria local”, señaló Neil Herrington, vicepresidente de las Américas de la Cámara de Comercio de EE. UU.



Las objeciones al articulado no son pocas, ni de poca monta, pues también están en ese paquete diversos gremios que están en desacuerdo con el plan energético, de salud, de comercio exterior, pensional y del sector agropecuario, por mencionar los más polémicos.



De hecho, como respuesta a esta catarata de comentarios y proposiciones, este martes, a las 10 a.m., hay una nueva reunión entre funcionarios del Ministerio de Hacienda y Planeación Nacional, con los ponentes y coordinadores de esta ley, con el fin de armonizar su discurso, de cara al segundo round del Plan de Desarrollo en el Congreso.



Por ahora, los empresarios y el Congreso parecen estar más lejos que cerca de lograr un consenso.



PROPUESTAS DE ELIMINAR O MODIFICAR



1 Andi y Analdex



La Andi y Analdex abanderados del sector textil y manufacturero, proponen eliminar dos artículos que aumentarían los aranceles a las confecciones provenientes del exterior. En su concepto, esta medida es inconstitucional e iría en contra de varios tratados internacionales firmados por el país.



Además, estos puntos harían disparar el contrabando e impactarían el bolsillo de los colombianos, ya que se propone un arancel de 37,9% a las importaciones cuando su precio sea inferior o igual a US$20 por kilo, y de 10% ad valorem más US$3 por kilo para las que superen ese precio.

2 Acolgen, Andeg, Andesco y otros



Varios artículos pusieron el dedo la llaga de diferentes gremios del sector eléctrico. Entre ellos está uno que les exigiría a los agentes del mercado mayoristas a adquirir o generar energía a partir de fuentes no convencionales, así como aquellos que buscan darle un salvavidas a la costa Caribe.



Sobre este último, aseguran que deberían estudiarse fuentes alternativas para financiar el déficit de Electricaribe, tales como usar recursos de los fondos eléctricos existentes y del Sistema General de Regalías, de tal modo que no se afecte de forma directa a millones de colombianos.

3 Fondos privados de pensiones (Asofondos)



La amnistía de cuatro meses que daría el Congreso para trasladarse de un régimen pensional a otro prendió la alertas de los fondos privados. Este gremio calificó este artículo del PND como un “orangután”, ya que “afectaría el ahorro en el país, dispararía el gasto público (y de forma mal focalizada) y no aumentaría la cobertura pensional”.



Además, tendría un elevado costo fiscal, ya que el Estado tendría que pagar $50 billones en subsidios para cubrir las pensiones de unas 180.000 personas, cuyos ingresos están entre 4 y 25 salarios mínimos ($3,3 millones y $20,7 millones).

4 La Sociedad de Agricultores (SAC)



Para el gremio agricultor, es clave tener una mayor seguridad jurídica para la propiedad rural, en el tema de los criterios objetivos para aplicar la extinción de dominio por inexplotación.



Asimismo, en cuanto a un artículo del plan que plantea poner un piso mínimo de protección social, la SAC señala que es vital que este incorpore a la ruralidad, ya que “está diseñado exclusivamente para las ciudades, y es clave que allí quede el campo”.



Finalmente, proponen que las inversiones en ciencia y tecnología del sector se hagan de forma conjunta entre sector privado y público.