‘Guaidó es digno de gran admiración por lo que ha hecho’

Peter Schechter, analista de relaciones internacionales y gran conocedor de la realidad de América Latina, explica cómo deberían ser unas negociaciones en Venezuela entre el régimen de Nicolás Maduro y la oposición para lograr que el gobierno chavista deje el poder.



¿Cómo analiza los esfuerzos de la oposición y de Estados Unidos por sacar a Maduro del poder?



Mirando el hecho de intentar el levantamiento militar en contra de Nicolás Maduro el 30 de abril pasado, creo que hubo fracasos en todos los lados. De la inteligencia y la política norteamericana que pensó que algunas personas en el gobierno de Maduro estaban listos para ser desertores y por parte de la oposición venezolana de creer más de lo que era la realidad.



Lo que también creo es que está claro que hubo un muy desafortunado fallo por parte de Guaidó y de Leopoldo López. He escuchado versiones de que algunos de los personajes que iban a ser desertores, en el momento en que vieron que era Leopoldo y no Guiadó el que lideraba, se echaron para atrás.



Pero también quedó claro que Maduro ya no está tranquilo pues sabe que hubo mucha gente dispuesta a desertar de su régimen.



Estamos en un ‘jaque mate’, en el cual Maduro no tiene la fuerza para arrestar y reprimir a la oposición y la oposición no tiene la fuerza todavía para tumbar a Maduro y forzar una ruptura de las fuerzas del régimen.



¿Entonces esto abre las puertas a una negociación?



Creo que es un momento en que se debería intentar negociar pero con algunos presupuestos. Me gusta la propuesta de la Unión Europea de ir a elecciones verdaderas e iguales y supervisadas por instituciones internacionales. Por ejemplo, por la OEA, que tiene una excelente unidad de supervisión.



Tienen que ser con tiempo limitado a 45 días sin remover las sanciones o aflojar la presión sobre el régimen. La situación debe seguir como está sin darle un milímetro de espacio a Maduro.



No se puede permitir que sean, como se hizo anteriormente, para que Maduro gane tiempo.



¿Tienen Estados Unidos y Rusia la solución a la situación venezolana?



Quienes tienen la solución en sus manos son los venezolanos.



¿Qué más tendría que haber dentro de la negociación?



El objetivo de cualquier política internacional hoy día debe ser la de remover al régimen venezolano para tratar de salvar al país del fango en que lo han convertido. Actualmente es un estado fracasado. Lo importante es seguir presionándolos para que salgan del poder.



¿Da la sensación que está agotado el modelo de las marchas y pedir el apoyo de los militares?



El tema de sacar la gente a las calles en una situación de miseria y absoluta crisis está siendo cada vez más dura. Lo hemos visto en las últimas semanas cada vez más.

Pero sí creo en la importancia de tratar de romper la unidad del régimen chavista llamando a las Fuerza Armadas a dejar de apoyar a Maduro. Esta creo que es una estrategia clave.



¿Cómo tratar de profundizar más esa ruptura?



Con más incentivos para que dejen de apoyarlo y aunque se sabe que muchos de los que van a desertar del régimen son cleptócratas y abusadores de derechos humanos, es necesario apoyarlos para que dejen solo a Maduro.



¿Ha perdido fuerza Guaidó con hechos como el fracaso del paso de la ayuda humanitaria y el levantamiento militar?



La oposición venezolana ha sido siempre una decepción para muchos en el mundo, pero creo que hay que apuntar que a la fecha Guaidó ha sido la excepción a esa regla, porque por su propio coraje capturó la imaginación de venezolanos de una manera que no lo ha hecho ningún otro líder de la oposición hasta hoy día.



Es cierto que ha habido dos fracasos importantes, pero es un tipo que está intentado cosas nuevas, no le tiene miedo a nada, va para adelante aun cuando los vientos están muy en contra. Es digno de gran admiración y creo que los venezolanos comparten esa admiración. Es muy diferente a otros líderes de la oposición.



¿Cree posible una intervención de Estados Unidos en Venezuela?



Soy de la teoría de que si lo rompiste eres responsable. Hay opciones: matar a Maduro no es claro para mí que resultaría en un líder venezolano ni diferente ni mejor. Una operación quirúrgica podría resultar en un gobierno de Diosdado, que para mí es peor o igual de malo que un gobierno de Maduro. Creo que los Estados Unidos tienen muy presente que no necesariamente una operación quirúrgica va a resultar en algo positivo.



Ahora, no creo que haya ninguna posibilidad que Estados Unidos envíe a 20.000 soldados.



¿Es tan fundamental Cuba para Maduro cómo lo quiere hacer ver Estados Unidos?



Cuba es fundamental para el régimen de Maduro porque le provee toda la inteligencia y operativos de infiltración que hay en Venezuela y que lo convierten en un estado autoritario. Este gobierno no es capaz de implementar las represiones necesarias para mantenerse en el poder. Dependen de los cubanos para eso.



Ahora, los ataques retóricos, sanciones y volver a los viejos tiempos de tratar de ser duro contra Cuba que está llevando a cabo Trump responden a su necesidad interna de estar seguro que podrá ganar al estado de Florida en las elecciones del año entrante. Es puramente un juego de política doméstica. Va a continuar siendo duro contra Cuba porque siente que eso es lo que quieren los cubano-americanos que viven en Florida. Políticamente él cree que es inteligente.