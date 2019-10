Habilitan paso por la vía al llano para vehículos particulares

El Puesto de Mando Unificado informó se autorizó la circulación de los vehículos particulares y motos el próximo sábado 5 y domingo 6 de octubre para transitar por el kilómetro 58 de la vía Bogotá y Villavicencio.



(Lea: Abrirían durante el día vía al Llano para carga)

Igualmente, se permitirá el paso de los vehículos de transporte público de pasajeros por carretera tipo A, B y C.



(Lea: Abren paso en la vía al llano para nueva clase de vehículos)



Esta decisión se tomó teniendo en cuenta el comienzo de la semana de receso escolar y con el fin de apoyar la reactivación de la economía local, regional y nacional. Además, la medida cobijará también el siguiente fin de semana, correspondiente al sábado 12 de octubre, domingo 13 y lunes festivo 14 de octubre.



Para tal efecto, se han dispuesto los siguientes puntos de control y horarios de apertura y cierre:



Sentido Bogotá – Villavicencio Yomasa



3:00 a.m. apertura – cierre 3:00 pm



Sentido Villavicencio – Bogotá



Sector Fundadores 5:15 am apertura – cierre 5:15 pm



Durante estos dos fines de semana habrá restricción para los vehículos de carga y no podrán transitar por este corredor vial.



Cabe señalar que para garantizar la seguridad de los usuarios de esta importante vía, en el momento en que se identifiquen algunas de las siguientes condiciones se activará la restricción total del tránsito de vehículos por el corredor: condiciones climáticas adversas, agrietamientos en el talud y reportes del radar que indiquen movimiento de la ladera, sismo y cierres de la vía por otros eventos. Para estos casos de alerta, de inmediato se dará la orden de restringir el paso de los vehículos autorizados por los peajes Naranjal y Pipiral.



Para el sábado 5 de octubre, domingo 6, sábado 12, domingo 13 y lunes 14 de octubre, el controlador de tráfico permitirá el paso de los vehículos permitidos debidamente acompañados por la Dirección de Tránsito y Transporte – Policía Nacional mediante vehículo escolta (encabezando la fila) de acuerdo con los siguientes horarios:



Peaje Naranjal: a partir de las 5:30 a.m. Sentido Bogotá – Villavicencio.



Peaje Pipiral: a partir las 5:15 a.m. Sentido Villavicencio – Bogotá.



De igual forma, para garantizar el paso del último vehículo en cada sentido por el Km 58, de acuerdo al horario establecido, se deberá realizar el cierre de los peajes en los siguientes horarios:



Peaje Naranjal: a partir de las 5:30 p.m. Sentido Bogotá – Villavicencio. • Peaje Pipiral: a partir las 5:15 p.m. Sentido Villavicencio – Bogotá.



El último vehículo que pase por cada estación de peaje será la patrulla de la Policía de Tránsito y Transporte la cual irá detrás del último vehículo de carga en cada sentido.