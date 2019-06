Habrá 109 tractocamiones a gas circulando en Colombia

Actualmente hay 938 vehículos no particulares, fabricados para funcionar con gas natural, circulando por el país.



Y se calcula que este año la cifra aumentará en 73%, entre camiones, volquetas, vehículos para transporte de pasajeros y tractocamiones, por lo que al cierre de 2019 la cantidad sería superior a los 1.600.

No obstante, de acuerdo con proyecciones de la Asociación Colombiana de Gas Natural - Naturgas, la categoría que incrementará en mayor medida su flota son los tractocamiones, pasando de 14 matriculados actualmente, a 109 al cierre del año.



Lo anterior, como resultado de una prueba piloto que tuvo resultados exitosos y que se realizó con dos tractocamiones de 52 toneladas, que recorrieron 50.000 kilómetros entre Caloto (Cauca), Bogotá (Cundinamarca) y Cartagena (Bolívar).



Allí, se descubrió que el ahorro en los costos de operación eran significativos e incluso superiores a lo que esperaban, pues según la misma agremiación, estaban calculados entre el 20% y el 25%, pero fueron del 35%.



Estas cifras resultan especialmente relevantes para el sector de carga, teniendo en cuenta que en un viaje, aproximadamente el 40% de los gastos se atribuyen al combustible.



Además, el gremio destacó que el desempeño de los vehículos fue satisfactorio, tanto en los terrenos planos como en los más montañosos del recorrido, puesto que muchas veces la potencia de esta categoría de carros es cuestionada.



“Las pruebas realizadas con tractocamiones dedicados a gas natural han ratificado que los vehículos que funcionan con este combustible, además de los beneficios ambientales y económicos, presentan un rendimiento adecuado incluso en las zonas montañosas colombianas más exigentes. Las empresas y los conductores que han hecho las pruebas se han mostrado satisfechos por el comportamiento de los vehículos en la geografía del país”, señaló Orlando Cabrales Segovia, presidente de Naturgas.



Además, Cabrales indicó que el rendimiento de estos vehículos fue superior a los 1,56 kilometros por metro cubico, que era la meta establecida inicialmente. Y dijo que la autonomía sobrepasó los 500 kilómetros.



Los 95 tractocamiones a gas que empezarán a circular este año serán adquiridos por las empresas Botero Soto y Argos, en Antioquia; OPL, Argos y Huevos Kikes en el Valle del Cauca; Torogas en Bogotá y OPL en Bolívar.



Sin embargo, el gremio espera que la tendencia de compra de esta tecnología se mantenga constante, a medida que los distintos sectores e industrias conozcan los beneficios que trae a nivel económico, e incluso, de imagen corporativa, al trabajar con transporte de menos emisiones.



EL COMPONENTE AMBIENTAL

​

De acuerdo con cifras oficiales, el transporte de carga es el principal responsable de las emisiones de CO2 y material particulado del sistema de movilidad en general.



En concreto, la flota de carga es responsable por la emisión de 28,2 millones de toneladas de CO2 al año en Colombia, principalmente porque de los 400.000 camiones que componen el parque automotor, el 46% tiene más de 20 años de uso y solo el 15% cumple con la norma actual de emisiones Euro IV.



De hecho, solo en Bogotá el transporte de carga emite el 32% del material particulado contaminante que se percibe en la ciudad.



No obstante, se estima que los motores que funcionan 100% a gas natural, emiten 30% menos CO2 y la reducción de material particulado se aproxime al 100%.



De esa manera, al buscar la renovación de la flota de carga a nivel nacional, teniendo los mismos 400.000 camiones pero con tecnología de bajas emisiones, se dejarían de emitir 19,8 millones de toneladas de CO2 anuales.



De acuerdo con Naturgas, esas renovaciones han tenido resultados positivos en países como Perú, España, Francia, China y Estados Unidos.



Además, se calcula que a nivel global operan más de 1,4 millones de buses y 600.000 camiones a gas natural, actualmente.



En Colombia, se cuenta con 730 estaciones de gas natural, distribuidas principalmente en las ciudades de Santa Marta, Barranquilla, Cartagena, Sincelejo, Montería, Bucaramanga, Medellín, Bogotá, Pereira, Villavicencio, Armenia, Ibagué, Cali y Neiva.

Incentivos



Cabe destacar que el nuevo plan de chatarrización que incluye incentivos para los propietarios de hasta dos vehículos de más de 10,5 toneladas de peso bruto que tengan 20 o más años de uso, y que quieran renovar sus camiones, no tendrán que pagar IVA del 19% en la compra de un vehículo nuevo de cero o bajas emisiones.



Lo anterior quiere decir, que tanto vehículos que funcionen con gas natural, como los eléctricos, tienen este beneficio.



Adicionalmente, al postularse al proceso, los propietarios podrán acceder a créditos blandos con tasas de 12% efectivo anual.



Este programa que ya fue aprobado y tiene un presupuesto aproximado de $300.000 millones, entrará en vigencia al finalizar julio de este año. Se espera que con ello se chatarricen 25.000 camiones.