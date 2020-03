Habrá pico y placa el fin de semana por emergencia ambiental en Bogotá

En la noche de este jueves se declaró una nueva alerta amarilla por las altas concentraciones de material particulado. Esta es la segunda emergencia ambiental en lo que va corrido del año, la anterior duró once días y afectó a un polígono del suroccidente de Bogotá.



Esta vez la declaratoria aplica para toda la ciudad. Una de las causas, según confirmó la Secretaria de Ambiente, Carolina Urrutia, tiene que ver con los incendios en la región de los últimos días.

Como medida preventiva se decretó pico y placa provisional para vehiculos particulares y motos los días sábados (de 6:30 a.m. a 6 p.m.) y domingo de (6:30 a.m. a 2 p.m.) dependiendo de si la placa es par o impar (como funciona entre semana). Sin embargo, se aclaró que los taxis no entrarán en la medida.



Además, en las últimas horas se conoció el decreto 077 de 2020 y que incluye las restricciones para los vehículos de carga y acoge la concertación hecha entre camioneros y Distrito después de las protestas de febrero.





BOGOTÁ