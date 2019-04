Habría $500.000 millones para plan de chatarrización

Luego de diez años de ejecución del programa de renovación del transporte de carga en el país, se calcula que se han desintegrado alrededor de 30.800 vehículos y que hacen falta más de 60.000 camiones con más de 20 años de uso.



En este panorama, en el que restan menos de tres meses para que se finalice el programa ‘uno a uno’ –en el que se establece que para poder operar un vehículo de carga nuevo primero se debía chatarrizar otro viejo–, el Ministerio de Transporte ha ido mostrando sus cartas de cómo sería el nuevo plan de renovación del parque automotor.

Dentro de las iniciativas publicadas por esta cartera está la creación del Fondo Nacional de Modernización del Parque Automotor de Carga, que, según anunció este diario hace tres semanas, sería administrado por una fiducia.



Así mismo, el viceministro de Transporte, Juan Camilo Ostos, señaló esta semana que “pronto” se asignarán $260.000 millones para ejecutar el nuevo programa de chatarrización.



Y además, explicó que al mencionado fondo se sumarían los recursos provenientes del saldo de ejecutar el programa de renovación establecido en el Conpes 3759 de 2013, así como el dinero originario del “pago efectuado por los interesados dentro del proceso de normalización y otras fuentes de financiamiento definidas por el Ministerio de Transporte”.



LOS RECURSOS



Contando las diferentes fuentes de financiación, se estima que el presupuesto inicial del nuevo programa de renovación de vehículos de carga sería superior a los $500.000 millones, según Juan Carlos Rodríguez, presidente de la Federación Colombiana de Transportadores de Carga y su Logística (Colfecar).



Sin embargo, la cifra no es oficial, pues según señaló Rodríguez, no hay claridad sobre la cantidad de dinero que no fue ejecutada en el programa de chatarrización original.



“Nosotros calculamos que fuera de los $260.000 millones anunciados por el Gobierno que se invertirán en el nuevo plan de renovación, debe haber por lo menos $300.000 millones más, provenientes de la misma cuenta del sector, por las vigencias expiradas”, indicó el dirigente gremial, en diálogo con Portafolio.



Entre 2008 y 2016, por los pagos de pólizas de seguro incumplidas –que, en su momento, fueron utilizadas para permitir que nuevos vehículos de carga entraran a circular bajo el compromiso de desintegrar un camión viejo al término de 18 meses– se recaudaron $1,42 billones, según documentos del Ministerio de Transporte a los que tuvo acceso este diario.



Así mismo, se reporta que entre 2008 y 2018, fueron asignados $1,41 billones, de los cuales fueron usados alrededor de $968.785 millones. De esta operación, quedaron sin apropiar más de $172.600 millones.



Por otro lado, por cuenta de los certificados de Cancelación de Matricula (CCM), que fueron una figura que surgió para permitir que los propietarios de vehículos de carga que hubieran desintegrado sus camiones, pero que no buscaban renovar, pudieran ceder el cupo de su carro chatarrizado, hay más recursos.



De acuerdo con los documentos, por los CCM, entre 2017 y 2018 ingresaron a la cuenta del Ministerio cerca de $18.500 millones.



Además de lo anterior, según destacó Rodríguez, también habría que contemplar el dinero que ha ingresado a las arcas del Estado por cuenta del saneamiento de carros que habían sido mal matriculados.



“Hay un tema de recursos que no está claro. Entonces hay que clarificar esas cifras, de cara a una necesidad tan grande de recursos que tiene el sector para modernizar el parque automotor. Sobre todo cuando el Ministerio de Transporte ha propuesto un esquema de transición del programa ‘uno a uno’ a un nuevo sistema de reposición, en el que se busca estimular la salida de vehículos de carga de más de 20 años de uso”, manifestó.



EL NUEVO PROGRAMA



Según el viceministro Ostos, la meta para el cuatrienio es desintegrar al menos 20.000 vehículos de carga de más de 20 años de uso, a través de un programa de estimulos que está diseñando esta cartera.



Por un lado, ya se estableció la figura del Fondo Nacional de Modernización del Parque Automotor de Carga mencionado anteriormente, el cual está sujeto a aprobación en el Plan Nacional de Desarrollo, proyecto que ya pasó primer debate.



Además, la estrategia contempla la exención del IVA para la compra de nuevos vehículos, luego de desintegrar los viejos, medida que aplicaría solo para propietarios de hasta dos de estos automotores.



También se anunció que en el proceso habría acompañamiento de Bancóldex para facilitar el acceso al crédito.



Lo anterior, sumado al pago que se haría al propietario del vehículo antiguo cuando lo quiera desintegrar, aspecto para el cual, destacó Rodríguez, es para el que más necesita presupuesto.



“Adicional a la meta de renovación, creemos que el Gobierno debe establecer lo antes posible una norma que determine la vida útil de los vehículos, basándose en estudios técnicos, y que aplique desde la compra del carro”, concluyó.



Adriana Carolina Leal Acosta

adrlea@portafolio.co