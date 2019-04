Habría más de 350.000 sanciones acumuladas para transportadores

En el país hay 1.600 empresas transportadoras de carga registradas que se encuentran activas, y se calcula que todas, al menos una vez, han sido sancionadas económicamente por la Superintendencia de Transporte.



Por esa razón, se estima que hay miles de investigaciones a transportadores de carga en el país que están represadas, las cuales, según la Federación Colombiana de Transportadores de Carga y su logística (Colfecar), ascenderían a las 350.000.

Por un lado, las sanciones son causadas al considerar que las empresas transportadoras están pagando menos de lo regulado a los propietarios de los automotores por sus servicios.



Y por el otro lado, porque el peso de la carga que se transporta, excede el notificado a las autoridades.



Sin embargo, desde el punto de vista de esta agremiación, dichas investigaciones serían causadas por problemas estructurales que han impactado la operación de los transportadores.



“El esquema de libertad vigilada no está funcionando, porque es imposible que de 1.600 empresas que reportan sus actividades en el país, todas están sancionadas por relaciones económicas”, señaló Juan Carlos Rodríguez, presidente de Colfecar.



Y explicó: “Este esquema determina que hay un sistema de costos de referencia a partir del cual las partes pueden pactar la tarifa, y si al conductor del equipo se le paga menos de lo que dice ese Sistema de Información de Costos Eficientes (Sice-Tac), se sanciona a la empresa. Pero lo que las autoridades no tienen en cuenta es que el mercado ve esa tabla como una tarifa, y no como un sistema de costos”.



En ese orden de ideas, según manifiesta el dirigente gremial, los generadores de carga ofrecen pagar a las empresas transportadoras lo que dice el sistema de costos –no por encima de eso–, y estas empresas, a su vez, les estarían pagando menos dinero a los propietarios de los vehículos.



Esta situación, según exponen las compañías transportadoras, se perpetua por la presión del mercado, pues muchas empresas aceptan dichas condiciones para continuar trabajando.



“Eso hay que recomponerlo, volver a lo que fue originalmente: un costo de referencia. Pero lo que pasa hoy es que se sanciona a las empresas y este es un problema estructural. Por eso proponemos que se revise la estrategia y se amoneste a las firmas”, indicó Rodríguez.



En cuanto a las sanciones por el sobrepeso de la carga, Colfecar señaló que existe un problema en las básculas, que, de hecho, ya fue aceptado por la Superintendencia de Transporte.



Ante estas situaciones, el Ministerio de Transporte señaló que actualmente se encuentra revisando más de 60.000 multas, impuestas de manera injustificada a transportadores de carga y de pasajeros, incluidos los escolares, intermunicipales y de transporte mixto de todo el país.



Lo anterior, podría significar la devolución de unos $171.000 millones a los afectados. Entre las conductas que serán revisadas están las capacitaciones a conductores y la carga con sobrepeso.



