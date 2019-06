Hasta abril, el área aprobada para construcción cayó 4,3%

Archivo particular.

Para los destinos no habitacionales, la reducción fue de 3,2% y para la vivienda los datos están acordes con la situación general reportada en el país, ya que cayeron 4,3%.

Según el dane, en 302 municipios de Colombia, el área aprobada para las construcción disminuyó hasta abril pasado, respecto a igual lapso del 2018.



En el periodo de enero a abril de 2019 se licenciaron 6’610.075 metros cuadrados para edificación, mientras que en ese mismo tiempo del 2018, el área fue de 6’887.930 metros cuadrados, es decir, bajó 4%.

Para los destinos no habitacionales, la reducción fue de 3,2% y para la vivienda los datos están acordes con la situación general reportada en el país, ya que cayeron 4,3%.



(Lea: Demanda de vivienda e insumos crece en ciudades intermedias)



Este resultado concuerda con la dinámica reportada para la vivienda de interés social (VIS) y las de rangos medio y medio-alto (no VIS).



Por ejemplo, mientras la primera aumentó –aunque algunos indicadores sectoriales cayeron–, la segunda, la que más pesa dentro del PIB, sigue sin mostrar números favorables. Así, el área para no VIS bajó 8% y para VIS el incremento fue de 4,4%.



(Lea: Alza de 0,2% en el área aprobada para construcción)



Sobre la dinámica de la vivienda social, el ministro de Vivienda, Jonathan Malagón, aseguró en su intervención durante el Seminario de propiedad horizontal organizado por la Federación Colombiana de Lonjas de Propiedad Raíz (Fedelonjas), que su intención es mantener y fortalecer los resultados de la oferta subsidiada. De esta forma, apunta a revertir la vivienda de rangos medio y alto, a través de medidas que beneficien a constructores, compradores y reactiven al sector, en general.



Incluso, al analizar el resultado del boletín para el mes de abril por estratos, el Dane confirmó que la mayor concentración está en los estratos medio-bajo, medio y bajo, lo que confirmó que la apuesta del Gobierno iría en la línea correcta.



En el caso de la oferta diferente a la residencial, el mejor desempeño estuvo del lado del comercio, a pesar de que algunos analistas dicen que hay riesgos de sobreoferta en este tipo de construcciones. El dato de la entidad estadística confirma que aún hay espacio para crecer, ya que mostró un aumento de 66% y sumó 3,6 puntos porcentuales (pp) a la variación.



Igualmente, en el periodo analizado, para todo tipo de construcciones, Cundinamarca registró la mayor contribución a la disminución del área aprobada al restar 5,2 pp, con respecto al año pasado. Distinto fue el caso de Bogotá, ya que registró un aumento del 11% y una variación de 1,7 pp.