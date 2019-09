Hasta junio, el país obtuvo ganancias en 6 de sus 13 TLC

En el primer semestre de 2019, Colombia mejoró en el grado de competitividad exportadora con sus TLC, de acuerdo con un informe de Anif.



En el caso de los sectores que tuvieron un mejor desempeño en los primeros seis meses del año, se destacaron el minero, agro, papel y plástico-caucho, y empeoró en el sector de químicos (importador neto).



De igual forma, el informe señala que el país registró ganancias comerciales en seis de los trece TLC firmados (Estados Unidos, EFTA, Unión Europea, Corea, Panamá e Israel, aunque los dos ultimos no están vigentes) y presentó deterioro en cuatro (CAN, Chile, Canadá y Mercosur). En los tres restantes (Costa Rica, T. Norte y G3) se mantuvo estable.



LOS DESTACADOS



Tres Tratados de Libre Comercio, representan el 47% de las exportaciones totales del país: el TLC de Colombia con Estados Unidos (US$11.000 millones anuales), la Unión Europea (US$5.000 millones) y la CAN (US$3.500 millones).



De igual manera, Estados Unidos (US$13.300 millones), la Unión Europea (US$8.100 millones) y el G3 (US$4.000 millones) son los principales proveedores del país , explicando el 48% de las importaciones.



De acuerdo con la investigación, los TLC con Costa Rica y Triángulo del Norte (Guatemala, Honduras y El Salvador) obtuvieron el mayor potencial exportador para Colombia, pero a pesar de ello, el volumen de comercio con estos países sigue siendo muy reducido y se limita a ventas de excedentes.



A estos dos tratados les siguió de la Comunidad Andina, con una mejora en el potencial exportador de un año atrás.



El TLC con Estados Unidos tuvo un balance exportador positivo como consecuencia de la mayor provisión de plástico-caucho a ese país por efectos de la guerra comercial con China.



En el caso del TLC con Chile, el país tuvo un retroceso, con la pérdida de competitividad exportadora en los sectores industriales de químicos y vehículos, compensada en parte por mayor competitividad en el sector metalúrgico.



El TLC con el G3 mantuvo su potencial exportador, pero el del EFTA mostró una competitividad exportadora mejora respecto al año pasado y los productos mineros, alimenticios y refinados del petróleo con mayor penetración se dieron en ese mercado.



El balance de aprovechamiento de los TLC en el primer semestre de 2019 mejoró levemente frente a un año atrás. Sin embargo, existen unos faltantes exportadores de al menos US$20.000 millones (frente al año pico de 2013) y se mantienen los retos en materia de diversificación.



Además, los mayores riesgos comerciales siguen presentes en los sectores de agro-industria, y para hacer un mejor aprovechamiento de los TLC se deberá avanzar en reformas estructurales para ganar en competitividad.



‘HAY MUCHO POR HACER’

De acuerdo con la directora de la Cámara de Comercio Colombo Americana (AmCham Colombia), María Claudia Lacouture, aunque el aprovechamiento del TLC con Colombia se destaca frente a los demás que tiene el país, y las exportaciones entre enero y julio crecieron 4,5%, aún hay mucho por hacer.



“En aprovechamiento del TLC con Estados Unidos aún hay mucho camino por recorrer. Es un mercado que tiene muchas oportunidades y para llegar a él las empresas deben tener a las exportaciones como un plan estratégico, dejar de vender excedentes, adecuarse a las tendencias y necesidades del consumidor para ofrecer los productos y servicios de manera oportuna y no depender solo de una tasa de cambio favorable”, explicó la directiva.



Las exportaciones colombianas hacia EE. UU. fueron de US$6.850,1 millones entre enero y julio de 2019 y fueron impulsadas por el sector minero energético, que creció 7,56%, alcanzando cifras de US$4.026,4 millones en los primeros seis meses del 2019.



“La tensión comercial entre China y Estados Unidos también ofrece oportunidades que los empresarios pueden aprovechar”, agregó Lacouture.



Los principales productos que participaron en las exportaciones durante los primeros seis meses del año fueron café, té y yerba mate en 40,4% (US$ 645,7 millones), seguido del sector floricultor con un 34,2% (US$ 547,0 millones).



Los principales estados destino de las exportaciones colombianas son Texas (US$ 2.336,7 millones), Florida (US$ 1.570,7 millones) y California, donde si bien cayeron las exportaciones en 32,8%, continúa siendo parte del top 3 con US$1.439,8 millones.