‘Hay poca creación de empleo’

Las cifras de desempleo en Colombia, que completaron en abril cuatros meses en dos dígitos, tiene prendidas las alertas dentro del Gobierno Nacional, pero también en el Banco de la República.



Y es que ambas instituciones vienen buscando respuestas desde hace varios meses para explicar por qué si la economía del país se ha recuperado, la desocupación sigue en niveles elevados.



Varios analistas han dado sus hipótesis en lo corrido del año. Por ejemplo, en su momento, Eduardo Visbal, vicepresidente de Fenalco, aseguró que el país “viene manejando desde años anteriores una alta tasa de desempleo, y yo pienso que esto se debe a un tema estructural de la falta de inversión en empresas que generan valor agregado y mano de obra”.

​

Además, Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo, indicó que la migración de venezolanos tuvo un impacto en la creación de puestos de trabajo para los colombianos, aunque reiteró que la población del país vecino también le dará un valor agregado a la economía, a mediano y largo plazo.



No obstante, desde el banco central no están de acuerdo con el primer apartado del director de Fedesarrollo. De hecho, el viernes pasado, en la rueda de prensa de las tasas de interés, el gerente del Emisor, Juan José Echavarría, aseguró que la migración venezolana no es el factor principal que tendría en dos dígitos la desocupación.



Sobre esto, citó cifras preliminares de un estudio en el que están trabajando, y aseguró que el deterioro del indicador “depende de una menor demanda por empleados, es decir, hay poca creación de empleos por parte de las empresas y no es tanto por oferta”.



Además, indicó que esta no es una situación que se esté viviendo en este momento, sino que viene, incluso, desde el 2016, por lo cual descartó que el flujo de personas del país vecino tenga un efecto directo.



En tanto, un informe presentado hace unos días por el centro de estudios Anif coincidió con lo dicho por el gerente del banco central, y agregó que una de las posibles razones para que las empresas no estén creando mayores puestos de trabajo responde “al estancamiento en la productividad laboral y a la persistencia de los sobrecostos no salariales, que tan solo se han logrado reducir del 63% al 52%”.



Este panorama tendrá un nuevo capítulo este viernes, cuando el Dane revele cómo le fue al desempleo de mayo pasado.