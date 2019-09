‘Hay que mirar con seriedad la contratación por horas’

Una propuesta para que el país entre en la era de la contratación laboral por horas presentarán los comerciantes al Gobierno en el Congreso anual del gremio que se inicia este miércoles en Neiva. Así lo anuncia Jaime Alberto Cabal, presidente de la Federación Nacional de Comerciantes, Fenalco, quien dice que “proponemos un respeto solemne por las prestaciones, pero flexiblemente y proporcionalmente a las horas trabajadas”.



(Trabajo por horas en Colombia: ¿sí o no? ¿Por qué?).

¿Cómo será el Congreso este año?



Lo que hemos acordado con el presidente Duque es hacer este encuentro del Gobierno nacional y Fenalco. Estarán presentes no solamente él, si no siete ministros y altos funcionarios del Gobierno para hacer unas sesiones de trabajo, algunas en plenaria y otras a través de mesas sectoriales o técnicas. En esos escenarios vamos a presentar todas las inquietudes que tiene el comercio organizado



¿Cuáles son las preocupaciones?



Las podríamos sintetizar en cinco aspectos. Uno prioritario, que más le duele a los comerciantes es lo que hemos llamado la carga normativa y el exceso de intervencionismo del Estado, en materia de decretos, leyes, disposiciones, circulares y requisitos. De alguna manera, el comerciante organizado siente agobio y una carga asfixiante para hacer empresa y generar valor agregado a la economía. Además, estamos planteándole al Presidente obstáculos que vemos en la inflexibilidad de nuestro régimen laboral para generar más puestos de trabajo.



Vamos a proponer una reforma integral, profunda y a fondo de nuestro régimen laboral que data de los años 50.



¿Qué propone concretamente?



Tenemos un conjunto de iniciativas que en este momento estamos haciendo el estudio técnico y el análisis sobre el impacto, pero todo apunta a qué Colombia debe tener un régimen laboral más moderno. El de hoy es bastante inflexible y no permite generar nuevos puestos de trabajo por los altos costos que representa. Proponemos una reforma que interprete las formas modernas de hacer negocios, las tendencias tecnológicas, la digitalización, que acompañe la posibilidad de algunos sectores que pueden ser estacionales para generar empleo temporal con menores cargas.



(Toma fuerza propuesta para formalizar el empleo por horas).



Hay que mirar con toda seriedad la contratación por horas con sus respectivas prestaciones sociales y que hoy no se puede hacer proporcional.



¿Sería la cura para el desempleo?



Sería parte de la solución porque, sin lugar a dudas, hemos señalado que una economía que pueda crecer por encima de 3,7%, de 4%, empieza a expandir las posibilidades de generar nuevos puestos de trabajo. Pero una reforma laboral complementaría.



En el comercio, las ventas aumentan pero ¿cómo va en generación de empleo?



Las cifras que acaban de salir confirman los vientos favorables que soplan en el comercio con crecimiento de 8,5% en las ventas en julio y el anualizado de 6,1%. Pero si uno mira la correlación con la generación de empleo, no es proporcional. Digamos que las ventas van a un ritmo mayor pero la generación de empleo va a un ritmo menor, al punto de que en julio fue de 1,4%. La inquietud que tenemos los comerciantes es que en la medida que haya una mayor flexibilidad en la contratación laboral se podría crecer mucho más frente al incremento de las ventas.



Un temor que surge con una reforma es sobre el riesgo de deterioro en la calidad del empleo



En la medida que haya una mayor flexibilización hay más posibilidades de crear nuevos empleos. Es cierto, hay que cuidar la calidad del empleo y por eso proponemos un respeto solemne por las prestaciones, pero flexiblemente y proporcionalmente a las horas trabajadas. Hay sectores como el turismo, la agricultura y el mismo comercio que muchas veces son estacionales y no pueden tener nóminas permanentes por el impacto en los costos. Si esto se pudiera hacer muchos comercios podrían abrir más tiempo y aportar más a la economía.



¿Qué otros temas inquietan a los comerciantes?



La informalidad empresarial que no cumple con los tributos, ni la ley. Las autoridades regulatorias y sancionatorias siempre buscan a los empresarios legalmente constituidos para exigirles. La idea es que se generen incentivos para formalizar y no crezca la informalidad. También esperamos que no prospere la norma que aumenta los aranceles a las importaciones de textiles y confecciones porque afecta el comercio y estimularía el contrabando.



¿Qué más les preocupa?



El clima de inseguridad ciudadana que en algunas partes del país afecta a los comerciantes. Creemos que tenemos que trabajar en una alianza estratégica con el Gobierno para tratar de disminuir el fenómeno. Se presentan casos de atracos, no solo a los propios comercios, si no al entorno y a los ciudadanos en zonas determinadas. Esto afecta la circulación por esas áreas y, por tanto, el desempeño de los comercios.



¿El comercio ve el camino despejado para seguir la senda de crecimiento?



Hay preocupaciones y tienen que ver también con costos laborales. Me refiero al proyecto de ley de la prima a la canasta básica que sería un nuevo impacto y eso puede explicar, en parte, por qué el comercio no está creciendo en la generación de empleo al ritmo que crecen las ventas. Hay mucha preocupación sobre el futuro del impacto de los costos laborales en la actividad. Por otra parte, se ha disparado el régimen sancionatorio de la UGPP que está generando unos costos enormes a los flujos de caja de los empresarios y, obviamente, ante esos temores, la posición de los comerciantes es tener mucho cuidado con la expansión de sus nóminas.



congom@portafolio.co