‘Hay un importante rezago de la industria frente al resto del país’

Al dar a conocer los más recientes resultados de la Encuesta de Opinión Industrial, el presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), Bruce Mac Master, advirtió que hay un rezago importante de la industria frente al resto de la economía del país.



De acuerdo con la Andi, la industria terminó el 2019 con un crecimiento mediocre, aumentando el PIB del sector apenas 1,6% inferior al promedio de la economía (3,3%).



"Lo más preocupante, es que este desempeño no obedece a un fenómeno coyuntural de los últimos meses, sino que refleja la tendencia que viene observándose en la manufactura en los últimos años. En efecto, si analizamos los datos de cuentas nacionales para el período 2005-2019 encontramos un pronunciado rezago del crecimiento industrial frente al crecimiento general de la economía", dice la agremiación.



Y agrega que durante todo este período la industria manufacturera creció en todos los años por debajo del crecimiento general de la economía, con excepción del 2016 cuando la industria creció por encima del PIB total explicado en buena parte por la entrada en operación de Reficar en ese año.



En promedio entre 2010-2019 la industria aumentó 1,9% y entre 2015-2019 sólo 1,4%, mientras el PIB total creció 3,7% y 2,4% respectivamente. Todo lo anterior se ha traducido en una pérdida del peso de la industria en la economía, la cual pasó de representar en precios constantes el 15% del PIB total en el año 2005 a 12,1% en 2019, precisa.



En ese contexto, Mac Master señala que Colombia está en mora de poner en marcha programas de incentivos a la producción nacional que permitan aumentar las exportaciones no tradicionales.



"Estos programas tienen que estar orientados dentro del marco de una política de desarrollo industrial y empresarial. Hemos propuesto medidas concretas como la creación de 'Drawbacks', que incluyen la creación títulos de reembolso tributario que eviten el costo fiscal de corto plazo y puedan generar sus méritos propios al financiarse justamente con aumento de exportaciones. La diversificación masiva de las exportaciones debe estar en los primeros puestos de la agenda nacional, hoy exportamos no renovables que más temprano que tarde se agotarán, debemos prepararnos para ese momento", dice.



A nivel de producción y ventas, de acuerdo con los resultados de la Encuesta Mensual Manufacturera del Dane, para el año completo 2019 la producción industrial registró un aumento de 1,5% y las ventas totales 1,9%. En el año inmediatamente anterior, estas tasas eran de 2,9% y 3,4% respectivamente.



En la misma dirección, en la Encuesta de Opinión Industrial Conjunta, la producción manufacturera aumentó 1,3%, las ventas totales 2,5% y las ventas para el mercado nacional crecieron 2,8%. En el año inmediatamente anterior las tasas eran 2,5%, 2,2% y 2,0% respectivamente.



Lo demás indicadores de la encuesta registran una mayor utilización de la capacidad instalada, pedidos e inventarios en buenos niveles y un clima para los negocios que muestra una situación favorable.



En el caso de las exportaciones la situación es apremiante, dice la Andi. En 2019 las exportaciones totales del país registraron una contracción de -5,7% explicado en buena parte por el comportamiento en las exportaciones tradicionales las cuales disminuyeron -9.8% frente al 2018, representando el 61,9% de las ventas externas del país.



Por su parte, las exportaciones industriales tuvieron una cifra negativa de -0,4% en 2019, situándose en US$18,502 millones muy por debajo de los US$23,059 millones alcanzados en 2012. "Este desalentador comportamiento de las ventas externas del sector industrial pone de presente la necesidad de implementar urgentemente una estrategia agresiva de exportaciones de tal forma que el país cuente con una base exportadora robusta en actividades diferentes al sector minero-energético", anota..



No obstante, es importante destacar que, el desempeño de la industria colombiana en el año 2019 es mejor que el observado en la mayoría de los países de la región. Es así como el dato de la industria manufacturera de Colombia, resulta favorable frente a caídas de -1,5% en Uruguay y -1,3% en Perú y tasas alrededor del 0,5% en Chile, México y Brasil.