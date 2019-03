Herbicidas biológicos, claves en erradicación de los cultivos ilícitos

En Colombia muy poco se conoce sobre los herbicidas biológicos o bioherbicidas, qué son y cómo funcionan. En el mundo se vienen usando con éxito tanto para la erradicación de malezas, como para la preparación de la tierra en la agricultura, ofreciendo menos riesgos para el medio ambiente y mayor seguridad para la salud humana.



Los bioherbicidas son productos naturales que actúan diferente a los herbicidas químicos tradicionales como lo son el glifosato y el glufosinato de amonio, ya que en su mayoría están compuestos de ácidos grasos que en forma salina están presentes en la naturaleza y cuya acción va únicamente sobre el tejido verde de hojas con un efecto rápido de quema, defoliación y destrucción de la maleza (planta).



Así mismo, pueden ser utilizados en zonas cercanas a ríos o fuentes de agua y comunidades, sin causar daño ambiental. Su molécula permite ser utilizada de forma pura o mezclada en porcentajes con herbicidas químicos convencionales, permitiendo así una reducción significativa de cargas químicas y niveles de toxicidad; beneficiando a la fauna, flora y la salud humana.



Por tratarse de nuevas tecnologías en el mercado mundial, los bioherbicidas se vienen utilizando desde hace algunos años principalmente en cultivos orgánicos, jardines y campos de golf y cada vez son más los países que están regulando y prohibiendo el uso de agroquímicos, los cuales están siendo reemplazados por estos productos biológicos.



Es decir que actualmente varios países europeos y Estados Unidos están migrando hacía lo que se denomina soft chemicals o químicos suaves.



La creciente preocupación a nivel mundial por los efectos negativos de los herbicidas químicos convencionales y el incremento en las regulaciones sobre los pesticidas, están llevando a las naciones a adoptar tecnologías más limpias en el manejo integrado de malezas y plagas.



En Colombia el debate está abierto. Por un lado, la inminente necesidad de erradicar cerca de 300.000 hectáreas de cultivos ilícitos y por el otro, encontrar una forma efectiva y segura de hacerlo.



De esta manera, los bioherbicidas se convierten, sin lugar a dudas, en una de las mejores alternativas a tener en cuenta.



Esta afirmación está respaldada en las declaraciones de la EPA (Environmental Protección Agency) y la Organización Mundial de la Salud a través de la IRAC (International Agency for Research of Cancer), las cuales han advertido sobre los potenciales efectos carcinogénicos y genotóxicos del glifosato.



La compañía Novag SAS, desarrolladora de negocios para Colombia y América Latina de AgroGreen Solutions USA poseedora de la última tecnología de estos bioherbicidas de última generación, viene adelantando pruebas de campo en el uso y efectividad desde hace cinco años.



Estos estudios se han realizado de la mano de la Policía Nacional en diferentes zonas del país, en donde han sido aplicados en arbustos, malezas y plantas de coca con muy buenos resultados en el terreno colombiano.



Este bioherbicida tiene diversas propiedades; entre ellas: el producto es biodegradable, es de rápida acción, seguro para la salud humana y los ecosistemas ambientales, amigable con los insectos polinizadores, no migra a otros terrenos y por ser una molécula que no volatiliza puede ser utilizada en aspersión aérea.



El futuro de la protección de cultivos a nivel mundial está en el uso de los biopesticidas porque garantizan la evolución a una agricultura sostenible y amigable con el ambiente y sin riesgo para la salud humana.



La inclusión de estas nuevas tecnologías dentro del manejo integrado de plagas y malezas, podrá sustituir o ser complementaria al uso de los agroquímicos convencionales.



Los bioherbicidas tendrán un papel muy importante como una alternativa a ser utilizada frente al problema actual de los herbicidas químicos no selectivos convencionales como el glifosato.



La misión de Novag SAS

Es una compañía con casa matriz en Estados Unidos, cuya misión es generar soluciones específicasde alto impacto en la productividad de la actividad agrícola.

Tiene presencia en Colombia y es líder en el desarrollo de tecnología e investigación para la agricultura.



Su compromiso es con laproductividad, el desarrollo sostenible de la producción agrícola y el cuidado del medio ambiente. Sus directivos poseen una experiencia de más de 20 años en el sector de protección de cultivos.





Carlos Eduardo Guzmán S.

Director de AgroGreen America Latina.

Especial para Portafolio