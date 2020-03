Hoy el Ministerio de las TIC adjudicará el dominio .CO

La audiencia de adjudicación en la que se anunciará quién será el operador encargado de administrar el dominio .CO, el cual, en los últimos 10 años, le ha entregado al país más de 41.000 millones de pesos que han ingresado al Fondo Nacional de las TIC y que se han invertido en proyectos para conectar a los colombianos, se realizará este viernes.



(Lea: Una semana decisiva en la licitación del dominio .Co)



En la competencia por la adjudicación hay tres competidores: el primero es el consorcio Dot CO, conformado por Centralnic Limited, Team Internet AG y Central Comercializadora de Internet SAS; el segundo es CO Internet S.A.S., el actual operador del dominio .CO, y el tercero es Nominet UK.



(Lea: El próximo 27 de marzo se adjudicará el dominio.co)

El MinTIC publicó el 5 de febrero la resolución 0161 de 2020, mediante la cual se modifica el modelo de administración del dominio .CO, otorgándole mayores competencias a la entidad en esta materia.



(Lea: Jueces niegan medidas cautelares a .Co Internet)



El administrador del dominio tiene entre sus responsabilidades la definición y aprobación de la política de nombres de dominio bajo ccTLD.co, así como de ejercer las actividades de control y supervisión sobre todo el modelo.



Además, esta entidad debe liderar la representación del Gobierno ante la Corporación de Internet para la Asignación de Nombres y Números (ICANN); es la encargada de la contratación del operador del registro y de desarrollar el esquema que garantice la estabilidad y la continuidad de prestación de los servicios de registro y actividades asociadas al ccTLD.CO, entre otras funciones que se establecen en dicha resolución.



El proyecto de esa resolución fue publicado por el MinTIC entre el 5 de noviembre y el 16 de diciembre de 2019, además se solicitó un concepto a la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) sobre el impacto que tendría dicha resolución en la competencia en el mercado de dominio .CO, la misma resolución cambió el periodo de tiempo de administración y lo redujo a la mitad, cinco años.



El actual concesionario, .CO Internet SAS, argumentaba que el contrato actual debe ser prorrogado, el Consejo de Estado negó las medidas cautelares solicitadas por el concesionario y este, que también había radicado una queja en la Procuraduría por un posible conflicto de intereses, acudió al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI).



El decrecimiento del dominio .CO, según el MinTIC, ha sido de una pérdida de 70.000 dominios en dos años y es una de las razones que evidencian la búsqueda de nuevos operadores para un dominio el .co que trasciende las fronteras colombianos por ser muy atractivo para corporaciones o compañías o todo lo relacionado con comercio.



De acuerdo con la ministra de Tecnologías de la Información y la Comunicación, Sylvia Constaín, “el dominio es un bien de todos los colombianos y nuestra obligación es buscar el mejor operador posible para este activo”, afirmó.



Para Constaín, el proceso es transparente y se busca que los colombianos tengan un beneficio. “Recordemos que este dominio es distinto a los otros porque el .co, para nosotros los colombianos, se refiere a Colombia, pero el 90 por ciento de los registros están por fuera del país, porque en el mundo muchos lo relacionan con compañía y corporación” explicó.



Entonces, las personas que no tienen relación con el país utilizan la terminación del .co como la más adecuada para una compañía o comercio.



Hace nueve años había cerca de 27.000 dominios .CO y a día de hoy ya existen más de 2,2 millones , aunque según datos de Mi.com.co, registrador dominios en Colombia, el crecimiento de los registros administrados por este distribuidor perdió una dinámica de crecimiento desde 2016 a pesar de los esfuerzos de la empresas y Cámaras de Comercio.

Otro cambio del contrato actual que está en el porcentaje de pago por registro pasa del 7 por ciento, a cerca del 26 por ciento.