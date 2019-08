‘Hoy no estamos tramitando licencias para ‘fracking’: Anla

En diálogo con Portafolio, el director de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) dejó claro que en la actualidad, la entidad no está estudiando trámites de licenciamiento para fracking en el país.



(Lea: Anla suspendió trámite de licencia piloto de fracking a Ecopetrol)



El funcionario subrayó, además, que una reforma a nivel interno ajustó cada una de las etapas en el proceso para expedir las licencias ambientales, trámite que hoy no va más allá de los 90 días.



(Lea: ‘Fracking le dejaría al Caribe US$1.000 millones en regalías’)

¿Cuál ha sido el trabajo con el sector minero energético estatal para darles más celeridad a los trámites de licenciamiento ambiental?

Se han desarrollado agendas de trabajo con el Ministerio de Minas y Energía (MME), la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), la Agencia Nacional de Minería (ANM), y el Servicio Geológico Colombiano (SGC) para entender, por un lado, en trámites donde está la gran apuesta de los sectores, y por el otro, tener mayor capacidad técnica con respecto a las decisiones que se puedan tomar.



Una de las apuestas del MME es impulsar 13 grandes proyectos mineros, ¿cómo será la gestión de la Anla?

En octubre del año pasado creamos el Grupo de Minería. La entidad no tenía una oficina para tratar los temas extractivos. Duplicamos el número de funcionarios. Así se le hace un seguimiento en detalle a los proyectos mineros que en la actualidad son sujeto de licenciamiento, y que antes estaban bajo la batuta de las corporaciones autónomas.



Contratamos profesionales como geólogos, hidrogeólogos, geoquímicos y geofísicos y hemos fortalecido los equipos para darle mayor celeridad a los Estudios de Impacto Ambiental (EIA).



En el ajuste, ¿cómo quedaron los tiempos en el trámite de licenciamiento?

Como están establecidos, los tiempos en el reglamento son los adecuados. El proceso se ha ajustado a lo que dicta la ley. La expedición de una licencia ambiental no puede ir más allá de los 90 días y el 80% de los trámites no va más allá de ese tiempo.



Cuando asumí las funciones en la Anla, estaban registrados más de 180 procesos de licenciamiento que habían excedido el tiempo límite de aprobación, y hoy son solo dos.

Hicimos un ejercicio de planeación interno para establecer dónde se hacían los ajustes con el fin de darle más celeridad al trámite.



¿Hoy la Anla estudia un trámite de licencia adicional para Hidroituango?

No.



En las próximas semanas llegará a la Anla el proyecto minero de cobre de Quebradona...

Este trámite aún no ha sido gestionado ante la entidad para su respectiva licencia ambiental. Y no sabemos si ya existe algún trámite al respecto ante Corantioquia (Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia).



¿Cómo va el trámite para la licencia del tajo La Puente en el Cerrejón?

En este proyecto estamos desarrollando un ejercicio interesante. Tenemos funcionarios de la entidad de forma permanente en el complejo minero. Incluso, contratamos intérpretes para relacionarnos con las comunidades Wayuú.



Lo que buscamos es tener una lectura adecuada frente a las inquietudes de la misma comunidad, es decir si se sienten vulnerados. Al mismo tiempo realizamos un seguimiento con el Cerrejón para lograr los canales de entendimiento. Es importante tener en cuenta que hay varias sentencias asociadas a los procesos de consulta previa.



¿Cuál ha sido el papel de la Anla en el debate del ‘fracking’ en el país?

En el tema del fracturamiento hidráulico (fracking) para el desarrollo de los Yacimientos No Convencionales (YNC) hay que analizarlo desde tres diferentes momentos.



El primero es el ejercicio del Gobierno, el segundo del Consejo de Estado, y el tercero del Congreso de la República. Desde el Ejecutivo, y como resultado de la Comisión de Expertos, el MME ha liderado un protocolo dictado por este informe en el sentido de cómo, cuándo y dónde desarrollar un bloque petrolero no convencional.



¿Cómo se viene desarrollando las discusiones del ‘fracking’ en el Gobierno Nacional?

El MME ha creado unas mesas intersectoriales e interinstitucionales, según lo recomendado por el informe de la Comisión de Expertos. Uno de los grupos tiene que ver con los temas de transparencia; es decir, cómo se debe manejar la información y cómo se debe articular con las comunidades.



Otro es para los temas de agua y biodiversidad, que es liderada por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, y se busca atender las recomendaciones sobre fuentes hídricas. Además, está el grupo de sismicidad, que dirige el Servicio Geológico Colombiano (SGC), entidad que también tiene a su cargo el tema de aguas subterráneas en el desarrollo de los YNC.



¿Actualmente, la Anla estudia algún trámite de licencia ambiental para ‘fracking’ en el país?

En este momento la Anla no está estudiando trámites de licenciamiento ambiental para fracking en el país. La entidad es un actor más de todos los que participan en las distintas mesas intersectoriales e interinstitucionales.



¿Por qué se suspendió el trámite de la licencia ambiental para el proyecto de ‘fracking’ de Ecopetrol?

La Anla no suspendió el trámite para el estudio de licencia ambiental de un proyecto de fracking solicitado por Ecopetrol. Fue el Consejo de Estado, al determinar que dejaba por el momento y sin efecto una normatividad para el desarrollo de los YNC, a través del fracking, que expidió el MME en el 2013 y 2014.



Lo que la entidad le informó a las directivas de la petrolera es que la medida cautelar fue dictada por el alto tribunal. Así mismo, que no podemos tramitar alguna solicitud al respecto. Vale la pena aclarar que la solicitud de la petrolera era para un proyecto, pero no para un piloto.



Alfonso López Suárez

Redacción Portafolio