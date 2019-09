Hoy vence el plazo para la normalización tributaria

Llegó el día. Hoy 25 de septiembre vence el plazo para que los contribuyentes del impuesto sobre la renta liquiden y paguen el impuesto de normalización tributaria.



Se trata de una gabela que se estableció en la pasada Ley de Financiamiento para que personas naturales o jurídicas, que al primero de enero de 2019 poseen activos omitidos o pasivos inexistentes, paguen un impuesto de 13% sobre los mismos.



(Amnistía tributaria: ya se han declarado $36.000 millones).

Con la normalización, según la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), el país ha recibido 36.624 millones de pesos por este concepto, con corte al 21 de agosto.

Concretamente, 196 contribuyentes se han puesto al día: 170 personas naturales y 26 empresas o sociedades. Por este concepto el país espera recaudar un billón de pesos.



Ricardo Ruiz, socio de impuestos de EY Colombia, explicó que la normalización tributaria tiene como objetivo mostrar activos que por cualquier razón no están en la declaración de renta y en el patrimonio por parte de los contribuyentes colombianos. Además, recordó que la normalización está estipulada como un impuesto, no como una amnistía.



José Andrés Romero, director de la Dian, advirtió al respecto que una vez la entidad haya hecho los procesos de fiscalización correspondientes, aplicará a las declaraciones una sanción de inexactitud del 200% del mayor valor de impuesto a cargo determinado. También, pueden haber sanciones penales.



“Estamos un proceso de transformación, donde se vienen haciendo grandes esfuerzos para brindar herramientas con el fin de facilitar trámites, garantizando que, bajo los propósitos de cercanía con el ciudadano y la legitimidad, los contribuyentes tengan plena confianza en una entidad que trabaja para facilitarle el cumplimiento de sus obligaciones fiscales”, dijo.



En ese sentido, Ruiz recalcó que la Dian hoy cuenta con mejor intercambio de información con otros países, mejor tecnología y mejor recurso humano, “con lo cual la forma en la que vienen abordando el tema de normalización es mucha más proactiva”.



“Poder recolectar el ingreso estimado por parte de los contribuyentes que están incursos en este punto sin duda va a mejorar las finanzas del país. No hacerlo va a seguir abriendo una brecha fiscal que seguramente resultará en más impuestos y más reformas tributarias”, dijo Ruiz.



Asimismo, indicó que para las los colombianos en el exterior hay que considerar cuál es su residencia fiscal, porque cuando se pierde, “la persona está sujeta a su patrimonio en Colombia, no a su patrimonio poseído en el exterior”.



Finalmente, Ruiz señaló que en este proceso es muy importante el tema de bancarización, “un camino en el cual todavía queda mucho por recorrer”. “El Gobierno ha enfocado las últimas reformas tributarias en aplicar medidas de choque para que se tengan que realizar transacciones a través de entidades financieras”, indicó.



Y puntualizó que en este aspecto “falta mucho porque Colombia todavía es una cultura que está arraigada en el efectivo”.