Hurto de vehículos, un delito que crece

Esto es por lo menos lo que indican las 3.299 denuncias recibidas por la Fiscalía entre el primero de enero y el primero de mayo pasados. Si se compara la cifra con el mismo periodo del año pasado, cuando se registraron 3.099 denuncias, el incremento del robo de vehículos este año ha sido de 6,45 por ciento.



Lo más preocupante, sin embargo, es que la tendencia en el incremento del robo de carros viene desde el 2016 –cuando los automotores hurtados fueron 8.035– y no se ha detenido. En el 2017, la cifra de vehículos robados subió a 8.678, y el año pasado se robaron 1.037 carros más.



Según la Policía Nacional, el 45 por ciento de los hurtos ocurren cuando se dejan los vehículos parqueados en el espacio público, y el 30 por ciento, mediante la modalidad de atraco.



Alberto González, a quien le robaron la camioneta el domingo 17 de marzo, relató que la parqueó frente a un supermercado de la localidad de Kennedy, en Bogotá (ver nota anexa), y cuando salió ya no estaba. “No estuvimos más de 30 minutos en el almacén”, les narró a las autoridades refiriéndose a él y a su esposa, que lo acompañaba ese día.



Al revisar las cámaras de seguridad del sector se pudo observar que la pareja venía siendo seguida por dos hombres en moto. “Fue asombroso, en menos de 45 segundos uno de ellos abrió la camioneta y se la llevó. Y en el camino le desconectaron la alarma”, contó González.



REDES TRAS EL DELITO



En Colombia hay redes criminales especializadas en la venta de autopartes y en el traslado de carros robados de alta gama a otros países, un mercado ilegal que, según Asopartes, ha manejado este año 220 millones de dólares (ver nota anexa).



Precisamente, el exdirector de la Policía Nacional Luis Ernesto Gilibert (general retirado) afirma que el hurto de automotores sigue siendo un negocio atractivo “por el mercado ilegal de las autopartes”. Agrega que existen muchos lugares donde se comercializan las partes de vehículos robados sin ningún control, y los ciudadanos, por ahorrarse unos pesos, recurren a esos sitios. Gilibert considera que debe haber sanciones ejemplarizantes para los dueños de esos lugares.



Este año, en Medellín, según el comandante de la Policía de esa ciudad, general Jorge Eliécer Camacho, han capturado 25 integrantes de tres redes dedicadas al robo de vehículos, y eso se logró, entre otras cosas, tras la ubicación de personas que comercializaban autopartes.



Esas redes han extendido sus conductas delincuenciales al Valle y Cauca, la costa Atlántica y el Pacífico, según el general Camacho.



En la capital antioqueña, el hurto de vehículos ha bajado este año en 21 por ciento, al pasar de 400 hurtos entre enero y abril del 2018 a 318 este año.



En Cali, en cambio, este delito ha aumentado, según el informe del programa Cali Cómo Vamos, que recoge datos del Observatorio de Seguridad y de la Policía Nacional.

Se pasó de 534 robos en los primeros cuatro meses del año pasado a 644 en el mismo periodo de este año.



Un hecho que incidiría en el aumento del robo de vehículos son las penas bajas que tiene el delito. En Colombia, la condena es de entre siete y 15 años, pero según el caso y con los beneficios legales que hay, el implicado puede terminar pagando entre cuatro y seis años de prisión.



El penalista Francisco Bernate señala que en el 2007 se estableció una pena de entre seis y 13 años de cárcel para el delito de receptación –guardar o comercializar un artículo robado–, pero “la pena se está negociando, los implicados no van a la cárcel y eso está estimulando al delincuente”, anota.



Hugo Acero, experto en seguridad, dice que el hurto de vehículos pasó de ser un delito ocasional a un delito cometido por estructuras criminales transnacionales, en las que alguien roba, otro almacena y otro desguaza, legaliza o exporta. Afirma, incluso, que a las redes están vinculados funcionarios corruptos que facilitan la exportación o importación y la legalización. “Hay que atacar toda la cadena criminal, no solo al que roba”, agrega Acero.



EN BOGOTÁ BAJA 6,8 % EL HURTO DE VEHÍCULOS



Entre enero y abril de este año se hurtaron 1.085 vehículos en Bogotá, 79 menos que en el mismo periodo del 2018 (1.164); es decir, hubo una reducción del 6,8 por ciento, según cifras reportadas por la Dijín de la Policía.



La localidad en la que menos robos hubo en estos meses fue La Candelaria, con cuatro casos, uno menos que en el mismo periodo del 2018 (5). Pero a pesar de la disminución que registra la ciudad, la localidad de Kennedy es la más golpeada con este flagelo. En este mismo periodo se hurtaron 249 vehículos, cinco más que en los mismos meses del 2018 (244). El otro sector más azotado es Engativá, con 146 hurtos de vehículos, 16 menos que en el mismo lapso del 2018 (162).



En el balance más reciente entregado por la Policía se conoció la desarticulación de la banda ‘los Marinillos’, dedicada a hurtar vehículos de alta gama mediante atraco. Esta operación se dio en el megaoperativo Metrópoli, en el que también participaron la Fiscalía y la Secretaría de Seguridad. “Abordaban parejas que se encontraban dentro de los vehículos frente a conjuntos residenciales o bahías, y las amenazaban con arma de fuego e iniciaban un recorrido por diferentes zonas de la ciudad, mientras los despojaban de sus pertenencias”, aseguraron desde la Policía.



MERCADO NEGRO DE AUTOPARTES HA MOVIDO US$ 220 MILLONES



Cálculos de la Asociación del Sector Automotriz y sus Partes (Asopartes) dan cuenta de que el comercio ilegal de partes de vehículos y motocicletas que son robados a diario tiene un enorme impacto en la economía del país.



Entre enero y abril pasado, según Tulio Zuloaga, presidente de la agremiación, se calcula que el mercado negro de autopartes movió unos 220 millones de dólares, cifra que a la tasa promedio del dólar en ese período equivale a más de 690.000 millones de pesos.

Por el valor de las partes, las de los automóviles que se comercializan de forma ilegal representan el 80 por ciento del total (más de 552.000 millones de pesos), mientras que el 20 por ciento corresponden a piezas de motocicletas.



Zuloaga señaló que, como van las cosas, es factible que la comercialización ilegal de autopartes durante el 2019 supere los 685 millones de dólares que, según las estimaciones, movió este mercado negro en el 2018.



Y alertó sobre el auge del hurto de vehículos para el cobro de una extorsión posterior para recuperarlos, toda vez que del total de casos, un 15 por ciento ya corresponde a esa práctica.



Asopartes reveló que, pese a los esfuerzos de la Policía y de la Fiscalía, hay inseguridad jurídica, pues los jueces de garantías no reciben las denuncias o liberan a los presuntos delincuentes a los tres días de capturados. “Hay personas capturadas que registran hasta 10 entradas a la cárcel”, agregó Zuloaga, al llamar la atención sobre el hecho de que las personas que compran autopartes robadas siguen fomentando este mercado negro por ahorrarse unos pocos pesos.



Y aunque la mayoría de carros hurtados son de gama media, el robo de marcas de alta gama, como Mercedes Benz o Audi, está al alza.



Las cifras de la Federación Colombiana de Aseguradores Colombianos (Fasecolda) muestran, por otro lado, que durante el 2018 el valor de las reclamaciones por pérdida parcial por hurto alcanzó los 13.531 millones de pesos, de los cuales el 91 por ciento correspondió a vehículos livianos. En ese año fueron 4.499 reclamaciones por pérdida parcial por hurto y 4.913 por pérdida total a raíz de este flagelo.



Pero llama la atención el bajo nivel de aseguramiento voluntario (diferente al Soat), ya que para el 2018 se registraron 2’095.649 vehículos con este tipo de póliza, es decir, solo el 14,5 por ciento de todo el parque automotor. Según Fasecolda, entre los vehículos asegurados, uno de cada 36 es motocicleta y uno de cada 10 es automotor.





REDACCIONES JUSTICIA, BOGOTÁ Y ECONOMÍA Y NEGOCIOS - EL TIEMPO

