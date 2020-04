Implementación de las medidas: se ven los primeros avances

Desde que Colombia empezó a registrar los primeros casos de coronavirus, en paralelo a las medidas de cuarentena y aislamiento social que se están llevando a cabo, el Gobierno ha venido anunciando diversas acciones que tienen como objetivo ayudar tanto a las familias y personas, como a las empresas que se ven duramente afectadas por la crisis.



(¿Qué supondría apagar la economía por tres meses?).

Estas medidas han sido de todo tipo hasta el momento: desde giros directos para dar liquidez a la población más vulnerable y quienes tienen más necesidad de ingresos, hasta salvavidas para aliviar la situación financiera de sectores como el turismo, el comercio u otro tipo de empresas.



Asimismo, el Ejecutivo ha impulsado que el mismo sector privado, como el bancario, tome acciones para ayudar lo máximo posible a sus clientes bajo la situación actual.



No obstante, pese al alcance que deben tener estas medidas, que tratan de mitigar lo máximo posible el golpe que sufrirá la economía nacional, los afectados requieren que estas se implementen cuanto antes y, aunque se ven los primeros avances en esta dirección, aún es mucho lo que se debe ejecutar para poner en marcha todas las iniciativas gubernamentales.



Ante esto, Portafolio analizó de manera general algunas de las principales medidas que se han anunciado en unos sectores seleccionados, para comprobar el estado de la ejecución que estas tienen en la actualidad.



Ante esto, mientras que se ve la implementación en los programas de la red social directa, todavía se ven retrasos en la llegada de los recursos a empresas y sectores económicos.

La gente ya está pidiendo las ayudas ‘Call centers’ congestionados, buzones de correo con buen número de solicitudes, y gerentes de sucursales con un cúmulo de peticiones de clientes que quieren acogerse a los planes de alivio que las entidades financieras han ofrecido y que el Gobierno ha reglamentado. Todo esto ya se ha comenzado a ver, dijeron fuentes del sector. De la misma manera, muchos empleados formales, que verán disminuidos sus ingresos, ya comenzaron a hacer las solicitudes ante sus empleadores de las certificaciones correspondientes, pues ante la crisis por el confinamiento obligatorio, fueron enviados a sus casas en licencia no remunerada o con menores recursos mientras dure el estado de emergencia. Eso, con el fin de solicitarle a su fondo de cesantías el retiro parcial y de manera extraordinaria del dinero ahí almacenado para mantener la liquidez perdida, mientras dure la crisis por la pandemia del coronavirus. Hay que recordar que el empleador podrá autorizar el retiro haciendo el trámite virtualmente. El fondo de pensiones y cesantías Porvenir dijo que cuenta con la opción de retiro en las oficinas del Banco AV Villas o los puntos Reval, o se puede pedir que se consignen en una cuenta bancaria del afiliado, que sería lo más pertinente en este momento. Todos los trámites para ese efecto se realizan sin el cobro de comisiones.

Las facilidades de créditos no fluyen



Los empresarios del sector del comercio ven que entre las medidas tomadas por el Gobierno, las facilidades de financiación no funcionan con eficacia, teniendo en cuenta la urgencia que tienen para cubrir sus compromisos surgidos por la emergencia sanitaria.



El presidente de la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco), Jaime Alberto Cabal, dijo que las medidas que ha tomado el Gobierno son importantes pero no son contundentes.



Agregó que en materia financiera y de crédito, “el reporte que tenemos de los empresarios es la dificultad al acceso de estos recursos porque la banca considera que son sectores en riesgo”.



Igualmente, el dirigente gremial manifestó que en esa misma línea, “obviamente, se presenta la dificultad de reestructurar deudas con tasas de interés más bajas cuando, por el contrario, van al alza”.



En el mismo sentido, se pronunció Guillermo Henrique Gómez París, vocero de los restaurantes agremiados en Acodrés.



Aseguró a Portafolio que sus afiliados han acudido a aprovechar los beneficios que el Gobierno ha anunciado a través de Bancoldex, pero las ofertas de la banca son como si la economía estuviera operando normalmente.



Tampoco se han hecho consideraciones para quienes, al momento de la aparición de la pandemia, tienen registros de alto endeudamiento, indicó.



De hecho, Gómez mencionó el caso de un empresario que tuvo acceso a financiación, pero apenas el 10% lo usó para la emergencia y el resto para refinanciar la deuda que tenía.