Aduanas: ajustarían las declaraciones 

La entrada en vigencia del nuevo Decreto Único Aduanero, que se daría en unas semanas, traería beneficios no solo para los comerciantes, sino también para los colombianos de a pie.



Particularmente para quienes entran y salen del país, y que actualmente deben presentar una declaración de bienes ingresados o sacados del territorio nacional.



Para estas personas, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) prepara una resolución, con el fin de determinar “los casos en que no sea obligatoria la presentación de la declaración de equipaje”, es decir, del formulario verde que se entrega antes de llegar al país.



En cualquier caso, según una resolución del 2018 del Banco de la República, sí o sí deben declarar todas las personas que ingresen “títulos representativos, divisas o moneda legal colombiana en efectivo por un monto superior a US$10.000 de los Estados Unidos de América o su equivalente en otras monedas”.



Por lo anterior, la Dian explica en el proyecto de resolución que busca facilitar el comercio y las operaciones aduaneras, con lo cual prepara la expedición de un nuevo forma de formulario para este tipo de declaraciones.



Sin embargo, en el artículo dos de la norma en estudio se detalla la obligatoriedad de diligenciar y entregar el documento, para lo cual señala que “el viajero o la unidad familiar están obligados a presentar completamente diligenciada la declaración de equipaje, únicamente en los casos que determine la autoridad aduanera mediante resolución de carácter general”.



OBLIGATORIEDAD



Y a renglón seguido, en el artículo tres, detalla que “el formulario adoptado (...) es de uso obligatorio para todo viajero que entre o salga del país con divisas o moneda legal colombiana en efectivo, o con títulos representativos de divisas o de moneda legal colombiana”, por un monto superior a US$10.000.



La idea del Gobierno Nacional, a largo plazo, es no exigirles a las personas que no portan esta cantidad de recursos los formularios, ya que no tienen mayor incidencia en temas cambiarios o aduaneros, y ponerle la lupa a quienes sí tengan los recursos, con el fin de conocer su origen y destino.