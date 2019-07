Casi 40.000 empresas más declararon renta este año

Las sumas y restas del Gobierno para cuadrar la caja nacional este año recibieron un importante espaldarazo en el primer semestre, con el aporte hecho por las empresas de su impuesto de renta. De hecho, según cifras de la Dian, entre la retención en la fuente, las declaraciones concretadas y los aportes de grandes contribuyentes, la Nación recibió cerca de $50 billones por concepto este tributo.



Estas cifras le permitieron a la Dian aumentar la bolsa de todos los impuestos pagados en el primer semestre del año, dato que llegó a $82 billones, frente $74 billones registrados entre enero y junio del 2018.



MÁS CONTRIBUYENTES



Según la entidad, las compañías fueron determinantes para que el Gobierno vaya sobre cumpliendo la meta de recaudo del 2019, sobre todo porque entre el año pasado y este, el número de firmas que fue responsable de este gravamen aumentó 8,2%, al pasar de 445.000 a poco más de 481.000.



En plata blanca, esto quiere decir que casi 37.000 sociedades más fueron responsables de este trámite para el año gravable 2018, aunque todo el universo de empresas declaró pagos por $15,1 billones, de los cuales ya se han girado $14 billones.



Según la Dian, la diferencia entre una cifra y otra responde a que “la información es parcial, pues, a la fecha pueden existir recibos de pago pendientes de procesar”, además que “algunos contribuyentes cancelan el impuesto a pagar con saldos a favor generados en otros periodos y/o impuestos, a través del mecanismo de compensación”.



No obstante, a ciencia cierta, fueron 180.809 las personas jurídicas que efectuaron pagos por concepto del Imporrenta, de tal modo que las otras 300.000 hicieron lo propio, a través de la Retefuente o simplemente tuvieron saldos a favor, que llevó a que no tuvieran que pagar por este impuesto.



A lo anterior, se suman las declaraciones hechas por los grandes contribuyentes, que son aquellas personas jurídicas que por su volumen de operaciones, ingresos, patrimonio, importancia en el recaudo y actividad económica, reciben esta calificación y, por ende, tiene un tratamiento diferente.



Fueron 3.444 las compañías que pertenecen a este grupo las que presentaron declaración de renta por el año gravable 2018, de las cuales, 1.591 reportaron saldos a girar por $11,6 billones ($10,8 billones ya han sido efectivamente consignados a la Dian).

Así las cosas, en total van recaudados $48 billones, es decir, 71% de lo que proyecta recoger el Gobierno por Imporrenta este año, según las cifras consignadas en el Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP) y el Plan Financiero del 2019.



De acuerdo con estos documentos, en el 2019, los ingresos tributarios por Renta y Cree llegarían a $67,4 billones, pero es importante recordar que aún faltan por contar los recursos que se recibirán por renta de personas naturales (ver nota anexa), obras por impuestos y también por la Retefuente que se seguirá cobrando ‘por derecha’ en los que queda del 2019.



SUMAS Y RESTAS



Y aunque el recaudo por este gravamen sería 5,3% mayor al registrado el año pasado ($64 billones), la ley de financiamiento, otras reformas tributarias y un decretos del 2018 no permitirán que la cifra sea todavía más alta.



Entre estos se encuentra una norma expedida a finales del año pasado, en la que el Ministerio de Hacienda aprobó hacer una retención en la fuente extraordinaria pagada por empresas del sector petrolero, con la cual el país ajustó la caja del 2018, pero dejó de recibir esos recursos en el 2019.



De igual forma, según el Marco Fiscal, los ingresos por concepto de este impuesto se reducirán en 0,1 puntos porcentuales del PIB, lo cual, según el Minhacienda, “responde a la desaparición de la sobretasa de cuatro puntos vigente en el 2018 y la reducción de la tarifa de 34% a 33% que ocurrió en esa vigencia”.



Según el Gobierno, estos bajonazos están siendo contrarrestados parcialmente “por el mayor crecimiento económico esperado en 2019 y las medidas implementadas en la ley de financiamiento”, entre las que están las mayores tarifas marginales para personas naturales, las alzas en el impuesto a los dividendos y la nueva amnistía tributaria.



No obstante, de estos solo se conocerán noticias a finales del segundo semestre de este año.



PERSONAS NATURALES, A ALISTAR PAPELES



En menos de un mes comenzarán los vencimientos para que las personas naturales declaren y paguen su impuesto de renta del año gravable 2018.



Exactamente, el 6 de agosto empiezan a vencerse los plazos para cumplir con la entrega de documentos y la cancelación del saldo a pagar, si es el caso que deban hacerlo.



Para esto, la Dian presentará hoy, en la mañana, las cifras de cuántos serán los ciudadanos obligados a realizar dicho trámite, cuyos vencimientos irán hasta el 17 de octubre. Desde ya, se sabe que la base gravable no cambiará y se proyecta que, tal y como sucedió el año pasado, sean unos 2,6 millones de contribuyentes los responsables de declarar.



No obstante, sí habrá una novedad: la Dian entregará unas declaraciones sugeridas para el impuesto de renta, que no son más que borradores previamente llenados, que estarán a disposición de los contribuyentes.



José Andrés Romero, director de la entidad, explica este cambio: “Este año vamos a tratar de ayudar a los contribuyentes pequeños a que se metan a la página de la Dian y tengan una declaración prellenada, sugerida o muy sencilla, que la pueden modificar, y que puedan mirarla y decir: todo lo que está ahí coincide con mi declaración”.



En cualquier caso, la última palabra la tendrán las personas naturales, que deberán terminar de diligenciar el formulario de declaración –como cada año– y pagar el saldo que se genere al hacer las sumas y restas.