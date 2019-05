Dian inició actualizaciones del RUT

Con el objetivo de garantizar la calidad, veracidad y confiabilidad de la información contenida en el Registro Único Tributario (RUT), la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) inició la actualización masiva de este documento a más de 12 millones de ciudadanos.



(RUT no pierde vigencia y su inscripción se realiza una vez).

Este ajuste consiste en la incorporación de las nuevas responsabilidades dispuestas, a partir de la Ley 1943 de 2018 o Ley de Financiamiento.



Es importante tener en cuenta que, inmediatamente se realice el ajuste en el documento, la Dian comunicará de manera automática esta actuación al correo electrónico registrado en el RUT, adjuntando copia del formulario actualizado.



Las responsabilidades que son objeto de cambio y su reemplazo son:



Responsabilidad nueva

Responsabilidad anterior

Código Casilla 53

NOM_RESPONSABILIDAD

Código Casilla 53

NOM_RESPONSABILIDAD

48

Impuesto sobre las ventas – IVA

11

Ventas Régimen Común

49

49 - No responsable de IVA

12

Ventas Régimen Simplificado

50

50 - No responsable de Consumo restaurantes y bares

34

Régimen simplificado impuesto nacional consumo restaurante y bar



Vale la pena señalar que, los formularios RUT que no hayan sido actualizados con las nuevas responsabilidades, no pierden vigencia y tendrán plena validez para soportar operaciones con adquirientes de bienes o servicios.



(El RUT ahora se puede obtener solo con la cédula).



En caso de que la ciudadanía requiera ampliar información, puede comunicarse Contact Center: 057(1) 3556922 Bogotá D.C, horario de atención de lunes a viernes 6:00 a.m. a 8:00 p.m. y sábados de 8:00 am a 2:00 p.m.