En agosto inician pagos del nuevo régimen simple

En un mes y medio terminará el plazo para que los interesados en aplicar al régimen simple de tributación se registren ante la Dian, tal y como ya lo han hecho más de 500 contribuyentes en el país.



De este modo, a partir de agosto próximo, quienes queden dentro de esta ‘sombrilla’ comenzarán a pagar el impuesto único, por medio de un anticipo bimestral, según los ingresos que tengan y el sector al que pertenezcan. Así lo confirmó ayer el director de la Dian, José Andrés Romero, al presentar oficialmente el programa ante el país. “El lanzamiento de este régimen es una gran satisfacción que demuestra que de una u otra manera, el Gobierno tiene compromiso con el país y los empresarios”.

Y agregó que “el mensaje es que no vamos a permitir que se hagan trámites innecesarios. Vamos a tener el compromiso de ayudar a los empresarios honestos”.



(Lea: ¿Quiénes sí y quiénes no pueden optar por el régimen simple?)



Quienes apliquen a el régimen simple (que no podrán tener ingresos de más de $2.700 millones anuales), este les servirá para pagar los impuestos de renta, ICA, IVA, el Impoconsumo (en el caso de los restaurantes) y los parafiscales, en tanto que las pensiones podrán descontarse.



Este régimen especial es el indicado para pequeñas tiendas, micro y mini mercados y peluquerías; comercio y telecomunicaciones; servicios profesionales y restaurantes y transporte, ya que podrán hacerlo las empresas con ingresos desde $48 millones, lo que impactaría en unas 500.000 empresas.



A él podrán presentarse las personas naturales que desarrollen su actividad con criterios empresariales o personas jurídicas de naturaleza societaria.



(Lea: Régimen simple ya tiene más de 500 registrados)



Por su parte, no podrán optar los residentes en el extranjero, personas jurídicas extranjeras, empleados o funcionarios públicos, grupos empresariales, entidades financieras o que se dediquen a realizar microcréditos, factoring, asesoría financiera, entre otras.



Sin embargo, a los beneficiados se les reducirán los costos, ya que con una sola declaración anual se pagan hasta seis tributos (Imporrenta, Impoconsumo, ganancia ocasional, ICA, entre otros).



Sin embargo, cada caso será particular, y según Romero, a cada persona le pueden aplicar entre cuatro y cinco impuestos, que terminarán siendo reducidos a uno.

Precisamente por eso, el presidente de la Andi, Bruce Mac Master, señaló que “el régimen simple puede significar realmente la revolución contra la informalidad en Colombia. Somos un país bastante informal, en el que todavía imperan muchas reglas desordenadas en la economía. Necesitamos construir un régimen de legalidad y formalización, que les permita a todos, de forma confiable, entender y hacer parte del sistema de general de aportes al Estado”.



Según la Dian, antes de que termine este mes, quedará expedida la reglamentación completa de este nuevo régimen tributario.



OTROS BENEFICIOS DEL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN



* La inscripción y la actualización del RUT serán simplificados.



* Se declarará y pagará por medios electrónicos.



* Tiene menores tasas.



* Los pagos de pensiones a trabajadores se descuentan del impuesto a pagar.



* No tiene tratamientos preferenciales.



* El 0,5% de los pagos recibidos por el empresario por medios electrónicos se descuentan del impuesto a pagar.



* Mejora el flujo de caja de los contribuyentes. No están sujetos a Retefuente.



* Desincentiva la creación de vehículos elusivos o figuras jurídicas ficticias.



* Genera un fácil control para la administración tributaria, es decir, para el trabajo de la Dian.