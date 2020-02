Imporrenta pone casi el 50% del recaudo tributario

El recaudo de impuestos superó el año pasado, a todas luces, las expectativas que tenía inicialmente el Gobierno Nacional.



Las cifras lo demuestran: mientras en el Marco Fiscal de Mediano Plazo del 2019, el Ministerio de Hacienda proyectaba ingresos tributarios por $148,4 billones, las cifras consolidadas por la Dian revelaron que a las arcas de la Nación entraron $157,3 billones el año pasado.



Según los datos consolidados por la entidad, la actividad interna (es decir, todos aquellos tributos que se pagan dentro del país) puso $8 de cada $10 recolectados, mientras que los $2 restantes provinieron de impuestos de la actividad externa, que incluyen IVA y aranceles.



Particularmente, el impuesto de renta que se paga en Colombia –tanto por parte de personas naturales como de las empresas– se consolida como el rubro más grande de los ingresos por impuestos, si se tiene en cuenta que por esta fuente llegan más de $70 billones, que financian cientos de programas sociales.



En plata blanca, esto es como si le ingresaran al Estado el equivalente a 10 reformas tributarias en un solo año y, en particular, el resultado obtenido en el 2019 estuvo $3,7 billones por encima al inicialmente previsto.



Algo similar sucedió el año pasado con el gravamen a los movimientos financieros (más conocido como 4x1.000), que tuvo un incremento de 15% entre lo que realmente se recaudó y la proyección del Marco Fiscal, llegando a $8,6 billones. Esto respondería al incremento de las transacciones financieras realizadas en el país, y su efecto fiscal positivo.



No obstante, por monto, el impuesto con mayores aportes el año pasado fue el de las ventas (IVA) que, descontando el pagado por el comercio exterior, le dejó al país $44,2 billones, es decir, cerca de $5 billones más de los recaudados en el 2018.



Ahora, contando el pagado por actividad externa, todo el IVA le sumó al recaudo otros $22 billones, para un total de $66,2 billones de ingresos.



OTROS INGRESOS



A renglón seguido, las cuentas de la Dian muestran que impuestos como al patrimonio, al carbono, del Régimen Simple y de Timbre siguen teniendo cifras que suman a la bolsa total de recaudo, pero con incrementos no tan altos.



De igual forma, el año pasado ingresaron $1,1 billones del impuesto de normalización tributaria, que fueron claves para financiar el Presupuesto General de la Nación, y que este año se repetirían en gran medida, ya que el Congreso amplió un año más esta amnistía, aprobada en la reforma tributaria del año pasado.



META DEL 2020



De hecho, este será uno de los rubros que sumarán para lograr ingresos tributarios durante el 2020 por $168 billones, cifra que fue proyectada por la Dian para este año y que superaría en unos $10 billones a la del año pasado.



“Estamos muy tranquilos de que la vamos a cumplir, así como cumplimos la de este año. El pasado gente escéptica decía que $157 billones era una locura, pero lo cierto es que vamos a cerrar el año en $15 billones de lucha contra la evasión y superaremos la meta. Creo que esto no es un tema de venderle sueños a la gente, sino realidades”, aseguró hace unos días el director de la Dian, José Andrés Romero.



No obstante, según expertos de Anif, a pesar de los mayores ingresos el país no avanzará este año en aumentar la relación recaudo -PIB y, en su concepto, esto solo sería posible aumentando la base gravable del IVA, sin tocar la canasta familiar.



IMPOCONSUMO A VIVIENDAS



A pesar de haber sido declarado inexequible por parte de la Corte Constitucional y de frenar el sector de la construcción, la Dian reportó que por el impuesto al consumo por las ventas de inmuebles de más de $918 millones, se alcanzaron a recaudar $137.000 millones, es decir, que en promedio este gravamen lo pagaron unas 7.365 personas. Estos recursos, no obstante, se mantienen en la bolsa de la Nación, pero dejaron de ser cobrados desde finales del año pasado, cuando el alto tribunal tumbó dicha norma.



EXPERTOS PIDEN AUMENTAR LOS INGRESOS



A pesar de que Colombia ha tenido decenas de reformas tributarias en las últimas décadas, la relación entre el recaudo de impuestos y el producto interno bruto (PIB) se ha mantenido relativamente constante.



De hecho, según la actualización del Plan Financiero del 2020, presentado hace unos días por el Ministerio de Hacienda, como porcentaje del PIB estos ingresos se mantendrán estables este año en 14,3%.



Esto, según el centro de estudios Anif, da cuenta de la necesidad de que esta cifra aumente a corto y mediano plazo, de tal modo que la Nación pueda estabilizar su balance entre rentas y gastos.



Con los impuestos incluidos en la reforma tributaria, “la brecha en materia de recaudo por este concepto respecto de la media de América Latina (a nivel de Gobierno Central), en vez de cerrarse en al menos un 1,5% del PIB, se estaría ampliando hacia el orden del 3% del PIB”.



En su concepto, es clave que el país reviva el debate de aumentar la base gravable del impuesto a las ventas (IVA), de tal modo que gran parte de los bienes y servicios que tienen tarifas diferenciales se suban al 19%, eso sí, “sin entrar en la compleja discusión política del 30% exento de la canasta familiar”.



Por su parte, en uno de los reportes del Fondo Monetario Internacional, esta entidad aseguró que es vital que el país incrementos sus rentas por impuestos, particularmente haciendo que más personas naturales paguen los gravámenes.



Para el Fondo, se debería considerar la posibilidad de tomar “medidas estructurales con respecto a los ingresos y al gasto”, lo cual incluiría un esfuerzo para elevar el recaudo tributario y enfatizar en la necesidad de continuar con la eficiencia del gasto.



Esto abriría la puerta a tramitar una nueva reforma tributaria, incluso aumentando la base gravable de personas que pagan impuesto de renta, sobre todo los de ingresos medios.