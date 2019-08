Nuevos impuestos de la ley de financiamiento registran bajo recaudo

La ley de financiamiento acaba de cumplir seis meses de vigencia, pero gran parte del recaudo de los nuevos impuestos allí incluidos registra cifras menores a las inicialmente presupuestadas por el Gobierno.



El principal de estos casos es el impuesto al consumo de 2 por ciento incluido para la venta de bienes inmuebles de más de 918 millones de pesos, seguido de la nueva amnistía tributaria y, en menor medida, el revivido impuesto al patrimonio.



Entre estos tres, el Ministerio de Hacienda calculó, en su momento, que pretendía recoger casi 4 billones de pesos en el 2019, es decir, buena parte de las pretensiones de toda la reforma tributaria, aprobada a finales del año pasado.



Sin embargo, a seis meses de terminarse el año, el Impoconsumo de inmuebles registra un recaudo de 41.000 millones de pesos, es decir, va en un cumplimiento de 2 por ciento de lo proyectado.



De forma paralela, la Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol) reportó que, a junio, las ventas de vivienda cayeron 4,1 por ciento a nivel nacional, 8,1 por ciento en Bogotá y más de 11 por ciento en Cundinamarca.



De hecho, Sandra Forero, presidenta del gremio, argumentó que los ajustes en impuestos explicaron buena parte de esta dinámica.



“En perspectiva, este volumen de ventas corresponde a un 93 por ciento de lo previsto. Factores como la necesidad de garantizar los recursos fiscales para los programas de vivienda de interés social en los próximos años, las nuevas disposiciones tributarias y un contexto económico con bajos niveles de confianza y menor generación de empleo explican la reducción en la oferta y la menor dinámica de las ventas”, anotó.



Según el viceministro de Hacienda, Luis Alberto Rodríguez, el bajo recaudo generado por este gravamen pudo responder a la espera que tuvo el sector para que este artículo de la ley de financiamiento fuera reglamentado, pero ahora que ya están las reglas de juego claras, se podría ver un incremento en los meses venideros.



Otros impuestos

La reforma también creó un nuevo impuesto de normalización, que no es más que ponerse al día en bienes o dineros no declarados, y pagar una tarifa por los mismos, que incluso podría ser más baja, si esos recursos se reinvierten en el país por un tiempo.



De acuerdo con la ley y su reglamentación, las personas que tengan a cargo esta responsabilidad tienen hasta el 25 de septiembre para sanear sus dineros y bienes, so pena de ser fiscalizados y hasta procesados penalmente, a futuro.



Con esta amnistía, el Gobierno busca hasta un billón de pesos más, pero según las cifras consolidadas, a junio por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), el recaudo va en algo más de 3.100 millones de pesos, pero aún quedan cerca de dos meses para seguir sumando.



De otro lado está una nueva versión del impuesto al patrimonio, el cual es aplicable a quienes, al 1.° de enero de 2019, tuvieran un patrimonio líquido fiscal declarable al Gobierno por un monto igual o superior a 5.000 millones de pesos.



Por ahora, la Dian registra ingresos de unos 350.000 millones de pesos por este concepto, de un total cercano de 1,5 billones de pesos que buscaría recolectar la Administración Duque para este año, es decir, lleva un 25 por ciento de cumplimiento.

A pesar de estos resultados, el país registra un buen comportamiento en el recaudo total de impuestos.



RECAUDO HASTA JUNIO

A junio, la Dian reportaba ingresos tributarios por 83 billones de pesos, e incluso el director de la entidad, José Andrés Romero, adelantó, en entrevista con ‘RCN Radio’, que al 29 de julio pasado ya iban 96 billones de pesos, es decir, 11,6 por ciento más que en igual periodo del año pasado.



Es importante recordar que la meta trazada por la entidad a comienzos de año es de 148 billones de pesos, de los cuales, buena parte de estos provendrá de renta e impuesto a las ventas.